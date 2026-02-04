Рейтинг@Mail.ru
23:09 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/tekhnologii-2072332719.html
Испания может превратиться в государство тотального контроля, заявил Дуров
Испания может превратиться в государство тотального контроля, заявил Дуров
в мире, испания, дубай, павел дуров, педро санчес, telegram
В мире, Испания, Дубай, Павел Дуров, Педро Санчес, Telegram
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Правительство премьер-министра Испании Педро Санчеса продвигает опасные правила, которые угрожают свободе в интернете и могут превратить страну в государство тотального контроля, считает основатель Telegram Павел Дуров.
Во вторник Санчес на Всемирном правительственном саммите в Дубае объявил о том, что правительство страны запретит доступ к социальным сетям для несовершеннолетних младше 16 лет. По словам Санчеса, соответствующее решение будет вынесено на рассмотрение совета министров на следующей неделе. Он объяснил, что мера станет частью нормативного пакета, направленного на создание "здорового цифрового пространства" и борьбу со злоупотреблениями со стороны крупных цифровых платформ.
"Правительство Педро Санчеса продвигает новые опасные правила, которые угрожают вашей свободе в интернете. Эти правила, объявленные только вчера, могут превратить Испанию в государство тотального контроля под видом "защиты", - написал Дуров в своем Telegram-канале.
Основатель мессенджера отмечает, что в вопросе запрета на использование соцсетей для лиц младше 16 лет речь идет не только детях, поскольку это требует от платформ строгих проверок возраста пользователей, для которых необходимо предъявление удостоверений личности и биометрических данных.
"Это создает прецедент для отслеживания личности каждого пользователя, что подрывает анонимность и открывает двери для массового сбора данных. То, что начинается с несовершеннолетних, может распространиться на всех", - указал Дуров.
Личная и уголовная ответственность руководителей платформ за недостаточно быстрое удаление вредного контента приведет к чрезмерной цензуре, считает Дуров, так как платформы будут удалять все, что хоть отдаленно вызывает споры, с целью избежать рисков.
Он также отмечает опасность того, что правительства будут диктовать пользователям что смотреть, замалчивая противоположные мнения. Расплывчатое определение "ненависти" может привести к тому, что критика правительства будет считаться разъединяющей, это приведет к закрытию платформ и штрафам.
"Это не меры безопасности, а шаги к тотальному контролю. Мы уже видели подобные сценарии - правительства используют "безопасность" как оружие для цензуры критиков", - написал Дуров.
В миреИспанияДубайПавел ДуровПедро СанчесTelegram
 
 
