Т-Банк расширяет стипендиальную программу для студентов и школьников

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Т-Банк расширил свою стипендиальную программу по поддержке молодых талантов в технической сфере: к традиционным направлениям набора — "Аналитика" и "Разработка" — добавился трек "Наука", а размер ежемесячной стипендии увеличен до 30 тысяч рублей, сообщает банк.

Организатором программы негосударственных стипендий выступает образовательная платформа Т-Банка - Т-Образование. В этом году программа запускается в пятый раз. Получить стипендию смогут молодые ученые, студенты первого курса очной формы обучения любого российского вуза и ученики 11-х классов средних школ.

Для них доступны направления "Аналитика" и "Разработка". Критериями отбора победителей в этих направлениях станут хорошая и отличная успеваемость, призы на олимпиадах, хакатонах, чемпионатах и соревнованиях, высокий рейтинг на Codeforces или Kaggle. Шансы на победу повысят опыт преподавания в кружках и волонтерства, публикации и личные тренировочные проекты. Также важно отсутствие трудовой деятельности по трудовому договору или ГПХ.

Подать заявку на направление "Наука" могут студенты любого курса очной формы обучения в российском вузе. Критерии отбора - активное развитие в науке, наличие научных публикаций и выступлений на конференциях и форумах технического профиля.

В этом году размер ежемесячной стипендии увеличен до 30 тысяч рублей. По направлению "Наука" в дополнение можно получить единовременную выплату в размере от 50 тысяч до 200 тысяч рублей за особые достижения: публикации в научных изданиях уровня Q1 и Q2, выступления на престижных международных конференциях и форумах уровня A и A*.

Помимо стипендии студенты получат возможность работы с экспертами из Т-Банка, которые помогут им определиться со специализацией, научат ставить проектные цели и поделятся опытом, стипендиатам также будет открыт доступ к базе знаний, лекциям и ИТ-курсам Т-Образования.

Отбор на стипендиальную программу продлится до 10 апреля. Соискателям необходимо заполнить анкету, подтвердить справкой статус студента или школьника и хорошую успеваемость, а также решить задачи на онлайн-экзамене. Кандидатов, успешно сдавших экзамен, пригласят на интервью в период с 1 июня по 3 июля. Финальное решение по кандидатам примет Экспертный совет, оно будет объявлено 24 августа.

Как отметили в компании, за четыре года существования программы было получено более 37600 заявок на участие со всей России, стипендию получили 680 студентов ведущих вузов. За все время с учетом нового сезона компания выделит на поддержку талантливых студентов более 280 миллионов рублей.