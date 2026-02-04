МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Т-Банк запустил онлайн-передачу данных о кредитах в БКИ (бюро кредитных историй), сократив сроки обновления информации с 1-2 дней до 10-15 минут, что позволит предотвратить мошеннические схемы с подделкой данных и социальной инженерией, сообщили в банке.

"Т-Банк запустил онлайн-передачу данных о кредитах в бюро кредитных историй (БКИ), сократив сроки обновления информации с 1-2 дней до 10-15 минут. Это усилит защиту клиентов и позволит предотвратить мошеннические схемы с фальсификацией данных и социальной инженерией, завязанные на быстром получении нескольких кредитов в разных банках", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что к концу 2026 года банк планирует перевести в онлайн-формат передачу данных по всем кредитным продуктам.

Вице-президент по внедрению инновационных государственных технологий и сервисов Т-Банка Иван Зимин подчеркнул, что новая технология позволяет учитывать новые обязательства человека фактически в режиме, близком к онлайн, что значительно снижает риск многократных одобрений кредитов в случае мошенничества и сделает рынок кредитования прозрачнее и безопаснее.