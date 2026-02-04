Рейтинг@Mail.ru
Т-Банк запустил онлайн-передачу данных о кредитах в БКИ - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:46 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/t-bank-2072118244.html
Т-Банк запустил онлайн-передачу данных о кредитах в БКИ
Т-Банк запустил онлайн-передачу данных о кредитах в БКИ - РИА Новости, 04.02.2026
Т-Банк запустил онлайн-передачу данных о кредитах в БКИ
Т-Банк запустил онлайн-передачу данных о кредитах в БКИ (бюро кредитных историй), сократив сроки обновления информации с 1-2 дней до 10-15 минут, что позволит... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T10:46:00+03:00
2026-02-04T10:46:00+03:00
кредит
т-банк (ао «тинькофф банк»)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155647/12/1556471273_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_f51626a1e26f705d9e3df56d35ec229a.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155647/12/1556471273_582:0:2955:1780_1920x0_80_0_0_e3cb1fa0035e27122dd855c8ba5dcfad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кредит, т-банк (ао «тинькофф банк»)
Кредит, Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»)
Т-Банк запустил онлайн-передачу данных о кредитах в БКИ

Т-Банк начал онлайн-передачу данных о кредитах в Бюро кредитных историй

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкБанковские карты
Банковские карты - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Банковские карты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Т-Банк запустил онлайн-передачу данных о кредитах в БКИ (бюро кредитных историй), сократив сроки обновления информации с 1-2 дней до 10-15 минут, что позволит предотвратить мошеннические схемы с подделкой данных и социальной инженерией, сообщили в банке.
"Т-Банк запустил онлайн-передачу данных о кредитах в бюро кредитных историй (БКИ), сократив сроки обновления информации с 1-2 дней до 10-15 минут. Это усилит защиту клиентов и позволит предотвратить мошеннические схемы с фальсификацией данных и социальной инженерией, завязанные на быстром получении нескольких кредитов в разных банках", - сказано в сообщении.
Также отмечается, что к концу 2026 года банк планирует перевести в онлайн-формат передачу данных по всем кредитным продуктам.
Вице-президент по внедрению инновационных государственных технологий и сервисов Т-Банка Иван Зимин подчеркнул, что новая технология позволяет учитывать новые обязательства человека фактически в режиме, близком к онлайн, что значительно снижает риск многократных одобрений кредитов в случае мошенничества и сделает рынок кредитования прозрачнее и безопаснее.
"Мы продолжим его масштабировать, чтобы обеспечить полное покрытие всех кредитных продуктов, которыми пользуются наши клиенты. Полагаем, что аналогичные решения должны быть внедрены всеми участниками рынка в целях обеспечения защиты клиентов и снижения рисков мошенничества", - заключил он.
 
КредитТ-Банк (АО «Тинькофф Банк»)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала