В Госдуме потребовали усилить контроль за сферой стоматологических услуг
14:50 04.02.2026
В Госдуме потребовали усилить контроль за сферой стоматологических услуг
В Госдуме потребовали усилить контроль за сферой стоматологических услуг
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный потребовал усилить контроль за сферой стоматологических услуг в РФ и планирует... РИА Новости, 04.02.2026
россия, алексей куринный, госдума рф, генеральная прокуратура рф, общество
В Госдуме потребовали усилить контроль за сферой стоматологических услуг

Стоматологический кабинет
Стоматологический кабинет. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный потребовал усилить контроль за сферой стоматологических услуг в РФ и планирует направить запрос в правительство и Генпрокуратуру РФ.
"Высокий процент нарушений говорит об отсутствии системного контроля за стоматологическими услугами со стороны государственных надзорных органов. В этих условиях прибыль извлекается любой ценой, даже ценой здоровья пациентов. С самого начала введения мониторинга на проверки бизнеса мы требуем не распространять его на услуги и товары, связанные со здоровьем. Направлю соответствующий запрос в правительство РФ и Генеральную прокуратуру по этому поводу", - сказал Куринный в беседе с онлайн-изданием NEWS.ru.
Депутат подчеркнул, что статистика свидетельствует о высоком проценте нарушений в работе нелегальных стоматологий.
"Вырвали всю челюсть": что устроила банда "черных стоматологов"
"Вырвали всю челюсть": что устроила банда "черных стоматологов"
26 января, 08:00
 
