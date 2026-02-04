В Госдуме потребовали усилить контроль за сферой стоматологических услуг

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный потребовал усилить контроль за сферой стоматологических услуг в РФ и планирует направить запрос в правительство и Генпрокуратуру РФ.