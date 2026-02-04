https://ria.ru/20260204/stomatolog-2072215190.html
В Госдуме потребовали усилить контроль за сферой стоматологических услуг
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный потребовал усилить контроль за сферой стоматологических услуг в РФ и планирует... РИА Новости, 04.02.2026
