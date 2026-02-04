МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Рядовой российских Вооруженных сил Владислав Пьянков в одиночку уничтожил до отделения украинских военнослужащих на замаскированной огневой точке ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Пьянков вел разведку местности на одном из важных тактических направлений и обнаружил замаскированную огневую точку противника. Он скрытно подобрался к вражеской позиции, оценил обстановку и принял решение вступить в бой.

"Рядовой Владислав Пьянков закинул ручные гранаты, где находился противник. После взрывов он вступил в стрелковый бой с оставшимися обескураженными боевиками и огнем из личного стрелкового оружия уничтожил их. В ходе боя потери врага составили до отделения живой силы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря мужеству и профессиональным действиям рядового была уничтожена огневая точка противника, а также составлен безопасный маршрут движения для российской штурмовой группы, которая в последующем овладела важными рубежами.