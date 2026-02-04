Рейтинг@Mail.ru
Боец ВС России в одиночку уничтожил отделение на огневой точке ВСУ - РИА Новости, 04.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:10 04.02.2026
Боец ВС России в одиночку уничтожил отделение на огневой точке ВСУ
Боец ВС России в одиночку уничтожил отделение на огневой точке ВСУ
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Рядовой российских Вооруженных сил Владислав Пьянков в одиночку уничтожил до отделения украинских военнослужащих на замаскированной огневой точке ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
Пьянков вел разведку местности на одном из важных тактических направлений и обнаружил замаскированную огневую точку противника. Он скрытно подобрался к вражеской позиции, оценил обстановку и принял решение вступить в бой.
"Рядовой Владислав Пьянков закинул ручные гранаты, где находился противник. После взрывов он вступил в стрелковый бой с оставшимися обескураженными боевиками и огнем из личного стрелкового оружия уничтожил их. В ходе боя потери врага составили до отделения живой силы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря мужеству и профессиональным действиям рядового была уничтожена огневая точка противника, а также составлен безопасный маршрут движения для российской штурмовой группы, которая в последующем овладела важными рубежами.
Отделение насчитывает порядка десяти военнослужащих.
ВС России уничтожили украинскую ДРГ
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
