https://ria.ru/20260204/sostojanie-2072255056.html
Минздрав рассказал о состоянии детей, пострадавших при ЧП в Красноярске
Минздрав рассказал о состоянии детей, пострадавших при ЧП в Красноярске - РИА Новости, 04.02.2026
Минздрав рассказал о состоянии детей, пострадавших при ЧП в Красноярске
Состояние трех детей, пострадавших в результате ЧП в красноярской школе и госпитализированных в ожоговый центр, оценивается как стабильно тяжелое, сообщили РИА... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T16:32:00+03:00
2026-02-04T16:32:00+03:00
2026-02-04T16:32:00+03:00
происшествия
красноярский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072140209_0:118:1207:796_1920x0_80_0_0_e14955c669f524928bbf17cc2a6c186b.jpg
https://ria.ru/20260204/krasnoyarsk-2072194349.html
красноярский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072140209_0:4:1207:909_1920x0_80_0_0_3e885502d7bbaee73e955f1254d96dff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Красноярский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Минздрав рассказал о состоянии детей, пострадавших при ЧП в Красноярске
Минздрав: состояние детей, пострадавших при ЧП в Красноярске стабильно тяжелое
КРАСНОЯРСК, 4 фев – РИА Новости.
Состояние трех детей, пострадавших в результате ЧП в красноярской школе и госпитализированных в ожоговый центр, оценивается как стабильно тяжелое, сообщили РИА Новости в минздраве
региона.
"Проведена телемедицинская консультация со специалистами Приволжского исследовательского медицинского университета, согласована тактика лечения детей, поступивших с ожоговой травмой в Красноярскую краевую клиническую больницу. На данный момент специалисты оценивают состояние пострадавших как тяжёлое стабильное", - сообщила собеседница агентства.
В среду в ГУМВД РФ по Красноярскому краю поступило сообщение из школы, что ученица 8-го класса бросила в кабинет горящую тряпку и после этого нанесла ученикам несколько ударов предметом, похожим на молоток. По данным минздрава региона, пострадали пятеро несовершеннолетних. Главное управление образования города сообщило, что также пострадал педагог. Девушка задержана, следователи устанавливают обстоятельств произошедшего.