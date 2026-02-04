Минздрав рассказал о состоянии детей, пострадавших при ЧП в Красноярске

"Проведена телемедицинская консультация со специалистами Приволжского исследовательского медицинского университета, согласована тактика лечения детей, поступивших с ожоговой травмой в Красноярскую краевую клиническую больницу. На данный момент специалисты оценивают состояние пострадавших как тяжёлое стабильное", - сообщила собеседница агентства.

В среду в ГУМВД РФ по Красноярскому краю поступило сообщение из школы, что ученица 8-го класса бросила в кабинет горящую тряпку и после этого нанесла ученикам несколько ударов предметом, похожим на молоток. По данным минздрава региона, пострадали пятеро несовершеннолетних. Главное управление образования города сообщило, что также пострадал педагог. Девушка задержана, следователи устанавливают обстоятельств произошедшего.