Минздрав рассказал о состоянии детей, пострадавших при ЧП в Красноярске - РИА Новости, 04.02.2026
16:32 04.02.2026
Минздрав рассказал о состоянии детей, пострадавших при ЧП в Красноярске
Минздрав рассказал о состоянии детей, пострадавших при ЧП в Красноярске
происшествия
красноярский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
красноярский край
происшествия, красноярский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Красноярский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Минздрав рассказал о состоянии детей, пострадавших при ЧП в Красноярске

Минздрав: состояние детей, пострадавших при ЧП в Красноярске стабильно тяжелое

КРАСНОЯРСК, 4 фев – РИА Новости. Состояние трех детей, пострадавших в результате ЧП в красноярской школе и госпитализированных в ожоговый центр, оценивается как стабильно тяжелое, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
"Проведена телемедицинская консультация со специалистами Приволжского исследовательского медицинского университета, согласована тактика лечения детей, поступивших с ожоговой травмой в Красноярскую краевую клиническую больницу. На данный момент специалисты оценивают состояние пострадавших как тяжёлое стабильное", - сообщила собеседница агентства.
В среду в ГУМВД РФ по Красноярскому краю поступило сообщение из школы, что ученица 8-го класса бросила в кабинет горящую тряпку и после этого нанесла ученикам несколько ударов предметом, похожим на молоток. По данным минздрава региона, пострадали пятеро несовершеннолетних. Главное управление образования города сообщило, что также пострадал педагог. Девушка задержана, следователи устанавливают обстоятельств произошедшего.
