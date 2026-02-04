Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал о недостатках дешевой штукатурки - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:35 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/shtukaturka-2072128554.html
Эксперт рассказал о недостатках дешевой штукатурки
Эксперт рассказал о недостатках дешевой штукатурки - РИА Новости, 04.02.2026
Эксперт рассказал о недостатках дешевой штукатурки
Производители дешевой штукатурки часто экономят на компонентах, туда нередко добавляют токсичные компоненты, рассказал порталу NEWS.ru строительный эксперт... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T11:35:00+03:00
2026-02-04T11:35:00+03:00
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751357785_0:94:3000:1782_1920x0_80_0_0_87ba8f010f2aea1cddbbec900d320b6d.jpg
https://realty.ria.ru/20260204/sosulki-2071877152.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751357785_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_75ec6b9a5e6f942a30a1b0290e115ca8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество
Общество
Эксперт рассказал о недостатках дешевой штукатурки

Васильев: дешевые штукатурки часто подделывают

© Depositphotos.com / kastoШтукатурка потолка и стен
Штукатурка потолка и стен - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Depositphotos.com / kasto
Штукатурка потолка и стен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Производители дешевой штукатурки часто экономят на компонентах, туда нередко добавляют токсичные компоненты, рассказал порталу NEWS.ru строительный эксперт Федор Васильев.
"Сухие строительные смеси, такие как штукатурки, стяжки, плиточные клеи, от неизвестных производителей или явно контрафактные часто подделывают. Производители экономят на основных компонентах и добавляют непредсказуемые химические пластификаторы и присадки. В итоге вы получаете не только трескающуюся и осыпающуюся поверхность, но и постоянный источник пыли. Там могут содержаться вредные вещества", — сказал он.
Эксперт подчеркнул, что качество смеси является основой долговечности любого покрытия, на этом нельзя экономить.
Обледенелый балкон во время снегопада - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Юристы рассказали, кто должен убирать снег и сосульки с балконов
Вчера, 05:00
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала