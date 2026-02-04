В школах в Белгородской области после обстрела ввели дистант

БЕЛГОРОД, 4 фев - РИА Новости. Власти Белгородской области в среду перевели школы и колледжи в десяти округах региона на дистанционный формат из-за последствий ночного ракетного обстрела объектов энергетики, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Глава области подчеркнул, что это решение связано с объемом повреждений инфраструктуры после вчерашнего обстрела. При этом учебные заведения города Белгорода работают в очном формате. Губернатор также предупредил, что в течение дня в ходе восстановительных работ возможны аварийные отключения.