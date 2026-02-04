https://ria.ru/20260204/saratov-2072119581.html
В аэропорту Саратова сняли ограничения
В аэропорту Саратова сняли ограничения - РИА Новости, 04.02.2026
В аэропорту Саратова сняли ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Саратова (Гагарин), сообщила Росавиация. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T10:55:00+03:00
2026-02-04T10:55:00+03:00
2026-02-04T10:57:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
саратов
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692776_0:487:2775:2048_1920x0_80_0_0_8d362a9dfe3f321b4274caf79b849b77.jpg
https://ria.ru/20260204/volgograd-2072107519.html
саратов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692776_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_38a306c3edce4fb6620f7ed96f4f6b24.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), саратов, общество
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Саратов, Общество
В аэропорту Саратова сняли ограничения
В аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск самолетов