ЕК отложила презентацию предложения по новым антироссийским санкциям
ЕК отложила презентацию предложения по новым антироссийским санкциям - РИА Новости, 04.02.2026
ЕК отложила презентацию предложения по новым антироссийским санкциям
Еврокомиссия отложила презентацию странам ЕС предложения по 20-му пакету санкций против РФ на 6 февраля, сообщил РИА Новости европейский источник. РИА Новости, 04.02.2026
россия
