Рейтинг@Mail.ru
ЕК отложила презентацию предложения по новым антироссийским санкциям - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:03 04.02.2026 (обновлено: 23:58 04.02.2026)
https://ria.ru/20260204/sanktsii-2072307951.html
ЕК отложила презентацию предложения по новым антироссийским санкциям
ЕК отложила презентацию предложения по новым антироссийским санкциям - РИА Новости, 04.02.2026
ЕК отложила презентацию предложения по новым антироссийским санкциям
Еврокомиссия отложила презентацию странам ЕС предложения по 20-му пакету санкций против РФ на 6 февраля, сообщил РИА Новости европейский источник. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T20:03:00+03:00
2026-02-04T23:58:00+03:00
россия
еврокомиссия
евросоюз
санкции
санкции в отношении россии
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155184/28/1551842806_0:246:3076:1976_1920x0_80_0_0_060f9003701e85797286f79d348974a7.jpg
https://ria.ru/20260204/sanktsii-2072189762.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155184/28/1551842806_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_bc58a735b699323b24c80ed41ff618e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, еврокомиссия, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Еврокомиссия, Евросоюз, Санкции, Санкции в отношении России, В мире
ЕК отложила презентацию предложения по новым антироссийским санкциям

РИА Новости: ЕК отложила презентацию предложения по пакету санкций ЕС против РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВход в здание Еврокомиссии в Брюсселе
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 4 фев - РИА Новости. Еврокомиссия отложила презентацию странам ЕС предложения по 20-му пакету санкций против РФ на 6 февраля, сообщил РИА Новости европейский источник.
Ранее Еврокомиссия планировала представить предложение в среду.
«
"Этот пункт повестки был отложен и перенесен на пятницу", - сообщил собеседник агентства. Он не назвал причину такого решения, но подчеркнул, что Совет ЕС со своей стороны не планирует обнародовать это предложение после его презентации Еврокомиссией.
В свою очередь, в Еврокомиссии РИА Новости заявили, что у них на данный момент нет комментариев по новому санкционному пакету. "У нас нет комментариев, которыми мы могли бы поделиться", - сказал собеседник агентства.
Еврокомиссия - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Источник: ЕК представит предложения по новому пакету антироссийских санкций
Вчера, 13:48
 
РоссияЕврокомиссияЕвросоюзСанкцииСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала