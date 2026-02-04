https://ria.ru/20260204/rossiya-2072331023.html
Замглавы МИД России выразил послу Кубы поддержку на фоне давления на страну
Замглавы МИД России выразил послу Кубы поддержку на фоне давления на страну
Замглавы МИД России Александр Панкин на встрече с послом Кубы Энрике Ортой Гонсалесом выразил Гаване поддержку на фоне усилившегося экономического и силового... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T19:00:00+03:00
2026-02-04T19:00:00+03:00
2026-02-04T22:51:00+03:00
