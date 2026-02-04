Рейтинг@Mail.ru
19:00 04.02.2026 (обновлено: 22:51 04.02.2026)
Замглавы МИД России выразил послу Кубы поддержку на фоне давления на страну
Замглавы МИД России выразил послу Кубы поддержку на фоне давления на страну
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Замглавы МИД России Александр Панкин на встрече с послом Кубы Энрике Ортой Гонсалесом выразил Гаване поддержку на фоне усилившегося экономического и силового давления на страну, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"В ходе беседы, прошедшей в атмосфере взаимопонимания и тесных отношений стратегического партнерства, обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего взаимодействия, в том числе в культурно-гуманитарной сфере, а также координации совместных усилий на международных площадках. Выражена неизменная поддержка Кубе и солидарность в условиях беспрецедентно усилившегося экономического и силового давления на Остров Свободы", - говорится в сообщении МИД России.
Танкер в Гаванском заливе, Куба
Захарова осудила враждебные действия США против Кубы
31 января, 09:41
 
