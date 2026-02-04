Москве хорошо известно о поставщиках нефти в Индию, заявил Песков

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Москве хорошо известно, что Россия не единственный поставщик нефти в Индию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Таким образом он ответил на просьбу журналистов прокомментировать заявление индийского министра нефти Хардипа Пури о том, что у Индии есть возможность диверсифицировать поставки и в настоящее время она закупает этот вид топлива у 41 страны.
"И нам, и не только нам, но и всем специалистам в области международных энергетических дел хорошо известно, что Россия - это не единственный поставщик нефти и нефтепродуктов в Индию. Индия всегда закупала эти продукты и у других стран. Поэтому здесь никакой новации мы не видим", - сказал Песков журналистам.
Президент США Дональд Трамп 2 февраля сообщил, что премьер Индии Нарендра Моди якобы согласился отказаться от российской нефти и увеличить поставки из США. Премьер Индии по итогам разговора с Трампом не прокомментировал его утверждения относительно якобы отказа Нью-Дели от закупок российской нефти.
Новак оценил ситуацию с поставками российской нефти в Индию
3 февраля, 13:33