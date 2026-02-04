"Аль-Иттихад" дал согласие на продажу чемпиона мира

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Саудовский "Аль-Иттихад" дал согласие на продажу французского полузащитника Н'Голо Канте, сообщается на странице футбольного клуба в соцсети X.
Во вторник турецкий "Фенербахче" сообщил, что не смог оформить трансфер Канте по причине ошибки в документах со стороны "Аль-Иттихада", из-за чего сделку не удалось закрыть в течение регистрационного периода. В связи с этим стамбульский клуб запросил продление трансферного окна и провел необходимые переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА).
По информации инсайдера Фабрицио Романо, ФИФА после устранения проблем с документами разрешила осуществление трансфера. Он уточнил, что французский футболист заключил контракт с "Фенербахче" до 2028 года.
Канте 34 года, он представлял "Аль-Иттихад" с 2023 года, контракт с командой действовал до конца июня 2028 года. До этого полузащитник выступал за французские "Булонь" и "Кан", а также английские "Лестер Сити" и "Челси", выиграв с командами по разу Английскую премьер-лигу (АПЛ). В составе лондонцев он также стал обладателем Кубка Англии, выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В 2018 году Канте в составе сборной Франции стал чемпионом мира.
