"Аль-Иттихад" дал согласие на продажу чемпиона мира

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Саудовский "Аль-Иттихад" дал согласие на продажу французского полузащитника Н'Голо Канте, сообщается на странице футбольного клуба в соцсети X.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, ФИФА после устранения проблем с документами разрешила осуществление трансфера. Он уточнил, что французский футболист заключил контракт с "Фенербахче" до 2028 года.