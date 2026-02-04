https://ria.ru/20260204/prestupniki-2072130171.html
Задержанных на Рублевке преступников заподозрили в убийстве водителя
Задержанных на Рублевке преступников заподозрили в убийстве водителя - РИА Новости, 04.02.2026
Задержанных на Рублевке преступников заподозрили в убийстве водителя
Преступники, которых с перестрелкой задерживали на Рублевском шоссе, могут быть причастны к убийству водителя, подвозившего их в Москве, его тело ищут, сообщили РИА Новости, 04.02.2026
Задержанных на Рублевке преступников заподозрили в убийстве водителя
РИА Новости: задержанные на Рублевском шоссе могут быть причастны к убийству