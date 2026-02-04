Рейтинг@Mail.ru
Задержанных на Рублевке преступников заподозрили в убийстве водителя - РИА Новости, 04.02.2026
11:42 04.02.2026
Задержанных на Рублевке преступников заподозрили в убийстве водителя
Задержанных на Рублевке преступников заподозрили в убийстве водителя - РИА Новости, 04.02.2026
Задержанных на Рублевке преступников заподозрили в убийстве водителя
Преступники, которых с перестрелкой задерживали на Рублевском шоссе, могут быть причастны к убийству водителя, подвозившего их в Москве, его тело ищут, сообщили РИА Новости, 04.02.2026
происшествия, москва, рублевское шоссе
Задержанных на Рублевке преступников заподозрили в убийстве водителя

МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Преступники, которых с перестрелкой задерживали на Рублевском шоссе, могут быть причастны к убийству водителя, подвозившего их в Москве, его тело ищут, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По словам собеседника, по предварительным данным, злоумышленники могут быть причастны к еще одному убийству – водителя, который их подвозил в Москве.
"В настоящее время его тело ищут", - сказал он.
