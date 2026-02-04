Дипломаты в Туркмении передали труженице тыла поздравление от Путина

АШХАБАД, 4 фев – РИА Новости. Российские дипломаты навестили проживающую в Ашхабаде труженицу тыла Тагиру Алиеву и передали ей поздравительное письмо от президента РФ Владимира Путина по случаю 100-летнего юбилея, сообщила пресс-служба российского посольства в Туркмении.
"Проживающая в Ашхабаде труженица тыла Алиева Тагира Гасановна отпраздновала свой 100-летний юбилей. По этому случаю ее навестили российские дипломаты и вручили поздравительное послание президента России Владимира Путина", – говорится в сообщении.
В годы Великой Отечественной войны Тагира Алиева проживала в Иртышском районе Казахстана и вместе с другими молодыми людьми работала на сельхозугодьях, внося существенный вклад в обеспечение фронта необходимым продовольствием, добавили в посольстве.
Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие 300 тысяч жителей Советской Туркмении, из них 130 тысяч были награждены орденами и медалями, 104 человека стали Героями Советского Союза, а 15 - полными кавалерами ордена Славы.
