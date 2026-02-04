Дипломаты в Туркмении передали труженице тыла поздравление от Путина

Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие 300 тысяч жителей Советской Туркмении, из них 130 тысяч были награждены орденами и медалями, 104 человека стали Героями Советского Союза, а 15 - полными кавалерами ордена Славы.