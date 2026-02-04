https://ria.ru/20260204/popova-2072125273.html
Россия суверенна в части вакцинной безопасности, заявила Попова
Россия суверенна в части вакцинной безопасности, заявила Попова
РФ абсолютно суверенна в части вакцинной и диагностической безопасности, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 04.02.2026
Россия суверенна в части вакцинной безопасности, заявила Попова
Попова: Россия суверенна в части вакцинной и диагностической безопасности