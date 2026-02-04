Рейтинг@Mail.ru
11:19 04.02.2026 (обновлено: 13:25 04.02.2026)
Россия суверенна в части вакцинной безопасности, заявила Попова
Россия суверенна в части вакцинной безопасности, заявила Попова
Россия суверенна в части вакцинной безопасности, заявила Попова

Попова: Россия суверенна в части вакцинной и диагностической безопасности

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкГлава Роспотребнадзора Анна Попова выступает во время заседания в Совете Федерации РФ. 4 февраля 2026
Глава Роспотребнадзора Анна Попова выступает во время заседания в Совете Федерации РФ. 4 февраля 2026
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. РФ абсолютно суверенна в части вакцинной и диагностической безопасности, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"В части безопасности вакцинной, безопасности диагностической Российская Федерация абсолютно суверенна", - сказала Попова в ходе пленарного заседания Совета Федерации.
Прививка - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Академик РАН назвал пять вакцин, которые могут продлить жизнь пожилым людям
31 января, 02:04
 
