Большунов выйдет на прежний уровень ради Олимпиады-2030, считает Панжинский

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов сможет вернуться на прежний уровень, если получит возможность участвовать в Олимпиаде 2030 года, заявил РИА Новости серебряный призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Александр Панжинский.