Большунов выйдет на прежний уровень ради Олимпиады-2030, считает Панжинский
Лыжные гонки
 
15:06 04.02.2026
Большунов выйдет на прежний уровень ради Олимпиады-2030, считает Панжинский
Большунов выйдет на прежний уровень ради Олимпиады-2030, считает Панжинский
Большунов выйдет на прежний уровень ради Олимпиады-2030, считает Панжинский

Александр Большунов
Александр Большунов. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов сможет вернуться на прежний уровень, если получит возможность участвовать в Олимпиаде 2030 года, заявил РИА Новости серебряный призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Александр Панжинский.
Ранее стало известно, что выездная панель CAS не стала рассматривать апелляцию Большунова на отказ в предоставлении нейтрального статуса. Суд пояснил, что апелляция не попадает под юрисдикцию выездной панели, так как она рассматривает дела, возникшие во время Олимпиады и за 10 дней до церемонии открытия Игр.
"Спорт - это постоянные качели и испытания. Год за годом эти испытания в виде тренировочного процесса, соревнований, ослабленного иммунитета проходить все сложнее. Но Саша - чемпион по духу. Если появится реальная цель и возможность выступить на Олимпийских играх в 2030 году, он сможет собраться и вернуться на прежний уровень. В этом я не сомневаюсь", - сказал Панжинский.
Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
В Швеции считают, что возвращение Большунова привело бы в ярость Европу
