Президент Финляндии призвал признать изменение отношения США к союзникам
2026-02-04T16:31:00+03:00
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб призвал признать, что отношение США к союзникам меняется, а идеология внешней политики нынешней американской администрации противоречит европейским ценностям.
"Соединенные Штаты - важный для нас союзник. В то же время необходимо честно признать, что США
меняются. Меняется и их отношение к союзникам и методы ведения внешней политики", - сказал Стубб на открытии весенней сессии парламента. Трансляция велась на сайте законодательного органа.
По словам финского лидера, нынешняя администрация США в своей внешней политике руководствуется идеологией, которая противоречит европейским ценностям.
"Она (администрация США - ред.) действует в основном за пределами международных институтов", - добавил Стубб.