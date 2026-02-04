Президент Финляндии призвал признать изменение отношения США к союзникам

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб призвал признать, что отношение США к союзникам меняется, а идеология внешней политики нынешней американской администрации противоречит европейским ценностям.

"Соединенные Штаты - важный для нас союзник. В то же время необходимо честно признать, что США меняются. Меняется и их отношение к союзникам и методы ведения внешней политики", - сказал Стубб на открытии весенней сессии парламента. Трансляция велась на сайте законодательного органа.

По словам финского лидера, нынешняя администрация США в своей внешней политике руководствуется идеологией, которая противоречит европейским ценностям.