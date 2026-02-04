Рейтинг@Mail.ru
16:31 04.02.2026
Президент Финляндии призвал признать изменение отношения США к союзникам
в мире, сша, финляндия
В мире, США, Финляндия
Президент Финляндии призвал признать изменение отношения США к союзникам

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб призвал признать, что отношение США к союзникам меняется, а идеология внешней политики нынешней американской администрации противоречит европейским ценностям.
"Соединенные Штаты - важный для нас союзник. В то же время необходимо честно признать, что США меняются. Меняется и их отношение к союзникам и методы ведения внешней политики", - сказал Стубб на открытии весенней сессии парламента. Трансляция велась на сайте законодательного органа.
По словам финского лидера, нынешняя администрация США в своей внешней политике руководствуется идеологией, которая противоречит европейским ценностям.
"Она (администрация США - ред.) действует в основном за пределами международных институтов", - добавил Стубб.
Генсек НАТО Марко Рютте во время пресс-коференции в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Рютте показал военное смирение Европы перед США, пишет Politico
3 февраля, 12:23
 
