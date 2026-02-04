Рейтинг@Mail.ru
В ДНР рассказали о значении освобождения Красного Лимана - РИА Новости, 04.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:31 04.02.2026
В ДНР рассказали о значении освобождения Красного Лимана
В ДНР рассказали о значении освобождения Красного Лимана - РИА Новости, 04.02.2026
В ДНР рассказали о значении освобождения Красного Лимана
Освобождение Красного Лимана даст возможность группировке войск "Запад" наступать на Славянск и Святогорск, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Игорь... РИА Новости, 04.02.2026
В ДНР рассказали о значении освобождения Красного Лимана

Кимаковский: освобождение Красного Лимана позволит наступать на Славянск

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Освобождение Красного Лимана даст возможность группировке войск "Запад" наступать на Славянск и Святогорск, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
"Освобождение Красного Лимана позволит группировке войск "Запад" выйти на оперативный простор и при необходимости вести активные наступательные действия в двух оперативно-тактических направлениях на Святогорск и на Славянск через Крысино, Маяки и Райгородок", - сказал собеседник агентства.
В конце января начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщал, что группировка "Запад" ведет уличные бои по освобождению Красного Лимана и Ильичевки.
Истребители F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Раскрыто, как Украина использует оставшиеся самолеты
Специальная военная операция на УкраинеКрасный ЛиманСлавянскСвятогорскВалерий ГерасимовВооруженные силы РФ
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
