В ДНР рассказали о значении освобождения Красного Лимана
В ДНР рассказали о значении освобождения Красного Лимана - РИА Новости, 04.02.2026
В ДНР рассказали о значении освобождения Красного Лимана
Освобождение Красного Лимана даст возможность группировке войск "Запад" наступать на Славянск и Святогорск, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Игорь... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T04:31:00+03:00
2026-02-04T04:31:00+03:00
2026-02-04T04:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
красный лиман
славянск
святогорск
валерий герасимов
вооруженные силы рф
красный лиман
славянск
святогорск
красный лиман, славянск, святогорск, валерий герасимов, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Красный Лиман, Славянск, Святогорск, Валерий Герасимов, Вооруженные силы РФ
В ДНР рассказали о значении освобождения Красного Лимана
Кимаковский: освобождение Красного Лимана позволит наступать на Славянск