Руководителю сауны в Кузбассе, где погибли подростки, предъявили обвинение

КЕМЕРОВО, 4 фев – РИА Новости. Обвинение предъявлено брату владельца сауны в Кузбассе, где погибли пятеро подростков, мужчина являлся фактическим руководителем заведения, сообщает следственное управление СК по региону.

"Сорокадвухлетнему фактическому руководителю отеля-сауны предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности…). Установлено, что фигурант совместно со своим братом… незаконно организовали в помещении на улице Кубанской в Прокопьевске оказание услуг бани и сауны с грубым нарушением требований пожарной безопасности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что объект не был оборудован необходимыми средствами пожаротушения и доступными эвакуационными выходами, что создавало реальную угрозу для жизни и здоровья посетителей.

"При этом, не имея специального образования и квалификации, обвиняемый лично проводил с персоналом инструктаж по технике пожарной безопасности… По уголовному делу уже допрошены более 30 свидетелей, назначено и проводится более 10 судебных экспертиз, в числе которых пожарно-техническая. Проведены обыски в жилище каждого из фигурантов уголовного дела… Следствием решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавляют в управлении.

Также были изъяты и осмотрены записи с камер наружного и внутреннего наблюдения, получены и проанализированы сведения о движении денежных средств по банковским счетам владельца и фактического руководителя учреждения.

В понедельник владельца сауны Алексея Долгачева арестовали на два месяца.