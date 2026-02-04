https://ria.ru/20260204/obvinenie-2072078876.html
Руководителю сауны в Кузбассе, где погибли подростки, предъявили обвинение
Обвинение предъявлено брату владельца сауны в Кузбассе, где погибли пятеро подростков, мужчина являлся фактическим руководителем заведения, сообщает... РИА Новости, 04.02.2026
Руководителю сауны, где погибли пятеро подростков, предъявили обвинение
КЕМЕРОВО, 4 фев – РИА Новости. Обвинение предъявлено брату владельца сауны в Кузбассе, где погибли пятеро подростков, мужчина являлся фактическим руководителем заведения, сообщает следственное управление СК по региону.
"Сорокадвухлетнему фактическому руководителю отеля-сауны предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ
(оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности…). Установлено, что фигурант совместно со своим братом… незаконно организовали в помещении на улице Кубанской в Прокопьевске
оказание услуг бани и сауны с грубым нарушением требований пожарной безопасности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что объект не был оборудован необходимыми средствами пожаротушения и доступными эвакуационными выходами, что создавало реальную угрозу для жизни и здоровья посетителей.
"При этом, не имея специального образования и квалификации, обвиняемый лично проводил с персоналом инструктаж по технике пожарной безопасности… По уголовному делу уже допрошены более 30 свидетелей, назначено и проводится более 10 судебных экспертиз, в числе которых пожарно-техническая. Проведены обыски в жилище каждого из фигурантов уголовного дела… Следствием решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавляют в управлении.
Также были изъяты и осмотрены записи с камер наружного и внутреннего наблюдения, получены и проанализированы сведения о движении денежных средств по банковским счетам владельца и фактического руководителя учреждения.
В понедельник владельца сауны Алексея Долгачева арестовали на два месяца.
Главное управление МЧС
России по Кемеровской области
сообщило 31 января, что ликвидируют пожар в частной сауне города Прокопьевска в Кемеровской области. По предварительным данным, в результате возгорания погибли пять подростков. По факту происшествия региональное следственное управление СК
России возбудило уголовное дело. По данным следователей, из отдыхавшей в сауне компании удалось спастись одной девушке.