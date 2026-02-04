В Нидерландах признали состояние бомбоубежищ плачевным

ГААГА, 4 фев - РИА Новости. Большинство бункеров в Нидерландах, построенных во времена холодной войны, непригодны для использования, а муниципалитеты не ведут их учет и не поддерживают в рабочем состоянии, показало расследование профильного журнала Большинство бункеров в Нидерландах, построенных во времена холодной войны, непригодны для использования, а муниципалитеты не ведут их учет и не поддерживают в рабочем состоянии, показало расследование профильного журнала Binnenlands Bestuur

« "Состояние бомбоубежищ в Нидерландах плачевное, следует из масштабного расследования Binnenlands Bestuur. Бункеры, построенные во время холодной войны, в основном пришли в упадок или были перепрофилированы", - говорится в статье.

Как отмечается, власти Нидерландов в период холодной войны вложили много средств в гражданскую оборону, в этот период были построены сотни бомбоубежищ. Однако после передачи этих сооружений от государства к муниципалитетам в 1980-х годах ответственность за их обслуживание легла на городские власти.

Исследование показало, что лишь небольшая часть муниципалитетов знают о существовании бункеров на своей территории, а еще меньше имеют актуальный инвентарный список или планы по их сохранению. Около 116 из 190 опрошенных муниципалитетов заявили, что у них нет бункеров, хотя археологические и архивные данные свидетельствуют об обратном.

Согласно исследованию, из 74 муниципалитетов, признавших наличие бункеров, лишь 35 имеют актуальные материалы инвентаризации, и только 13 - локальную стратегию обслуживания. При этом техническое состояние большинства укрытий таково, что они не могут использоваться для защиты населения в чрезвычайной ситуации. Многие из этих объектов были переданы частным организациям или фондам и были переоборудованы в музеи, студии или хранилища, говорится в статье.

При этом, как показал опрос, строительство новых бомбоубежищ власти муниципалитетов исключают из-за отсутствия на этот счет национального законодательства.