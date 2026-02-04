https://ria.ru/20260204/nazarova-2072272429.html
Российскую теннисистку дисквалифицировали на четыре года
Российскую теннисистку дисквалифицировали на четыре года
Орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) принял решение дисквалифицировать российскую теннисистку Гульнару Назарову на четыре года за... РИА Новости Спорт, 04.02.2026
Теннисистку Назарову дисквалифицировали на 4 года за договорные матчи
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) принял решение дисквалифицировать российскую теннисистку Гульнару Назарову на четыре года за деятельность, связанную с договорными матчами, сообщается на сайте организации.
Назарова, которая не выступает с 2020 года, признана виновной в том, что в мае 2019 года она сделала коррупционное предложение другому игроку. Обвинения россиянке были предъявлены 23 декабря 2025 года. Поскольку она не ответила на обвинения со стороны ITIA, наказание автоматически вступило в силу 10 января 2026 года. Период дисквалификации действует до 9 января 2030 года. Кроме того, Назарова оштрафована на 10 тысяч долларов США
Назаровой запрещено играть, тренировать или присутствовать на любых теннисных мероприятиях, санкционированных или одобренных членами ITIA (ATP, ITF
, WTA
, организаторы турниров Большого шлема) или любой национальной ассоциацией.
Также ITIA отстранил на 2 года и 3 месяца и оштрафовал на 15 тысяч долларов (из которых 10,5 тысяч - условно) бразильца Густаво Тедеско, который был признан виновным в манипуляции результатами трех матчей в рамках мирового тура Международной федерации тенниса (ITF) в период с сентября по ноябрь 2022 года, а также в посредничестве при заключении пари.
Назаровой 27 лет. В августе 2019 года она занимала свое наивысшее место в рейтинге WTA в одиночном разряде (823).