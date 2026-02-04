Российскую теннисистку дисквалифицировали на четыре года

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) принял решение дисквалифицировать российскую теннисистку Гульнару Назарову на четыре года за деятельность, связанную с договорными матчами, сообщается на сайте организации.

Также ITIA отстранил на 2 года и 3 месяца и оштрафовал на 15 тысяч долларов (из которых 10,5 тысяч - условно) бразильца Густаво Тедеско, который был признан виновным в манипуляции результатами трех матчей в рамках мирового тура Международной федерации тенниса (ITF) в период с сентября по ноябрь 2022 года, а также в посредничестве при заключении пари.