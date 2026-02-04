Рейтинг@Mail.ru
Российскую теннисистку дисквалифицировали на четыре года
Теннис
 
17:28 04.02.2026 (обновлено: 18:08 04.02.2026)
Российскую теннисистку дисквалифицировали на четыре года
Российскую теннисистку дисквалифицировали на четыре года
Российскую теннисистку дисквалифицировали на четыре года
Орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) принял решение дисквалифицировать российскую теннисистку Гульнару Назарову на четыре года за... РИА Новости Спорт, 04.02.2026
спорт, itf, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, ITF, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Российскую теннисистку дисквалифицировали на четыре года

Теннисистку Назарову дисквалифицировали на 4 года за договорные матчи

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Теннисные мячи
Теннисные мячи - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Теннисные мячи. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) принял решение дисквалифицировать российскую теннисистку Гульнару Назарову на четыре года за деятельность, связанную с договорными матчами, сообщается на сайте организации.
Назарова, которая не выступает с 2020 года, признана виновной в том, что в мае 2019 года она сделала коррупционное предложение другому игроку. Обвинения россиянке были предъявлены 23 декабря 2025 года. Поскольку она не ответила на обвинения со стороны ITIA, наказание автоматически вступило в силу 10 января 2026 года. Период дисквалификации действует до 9 января 2030 года. Кроме того, Назарова оштрафована на 10 тысяч долларов США.
Назаровой запрещено играть, тренировать или присутствовать на любых теннисных мероприятиях, санкционированных или одобренных членами ITIA (ATP, ITF, WTA, организаторы турниров Большого шлема) или любой национальной ассоциацией.
Также ITIA отстранил на 2 года и 3 месяца и оштрафовал на 15 тысяч долларов (из которых 10,5 тысяч - условно) бразильца Густаво Тедеско, который был признан виновным в манипуляции результатами трех матчей в рамках мирового тура Международной федерации тенниса (ITF) в период с сентября по ноябрь 2022 года, а также в посредничестве при заключении пари.
Назаровой 27 лет. В августе 2019 года она занимала свое наивысшее место в рейтинге WTA в одиночном разряде (823).
Настольный теннис - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
СДК ФНТР дисквалифицировала теннисистку за недостойное поведение на сборах
24 января, 14:53
 
ТеннисСпортITFЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
