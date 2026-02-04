https://ria.ru/20260204/moskva-2072549383.html
Москвичей призвали не заходить за ограждения при уборке крыш от снега
Москвичей призвали не заходить за ограждения при уборке крыш от снега
Москвичей призвали не заходить за ограждения при уборке крыш от снега
Столичный комплекс горхозяйства призвал москвичей не заходить за специальные ограждения во время очистки крыш от снега
2026-02-04T14:34:00+03:00
2026-02-04T14:34:00+03:00
2026-02-05T18:55:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
снегопад в москве
Москвичей призвали не заходить за ограждения при уборке крыш от снега
Москвичей призвали не заходить за ограждения во время очистки крыш от снега
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости.
Столичный комплекс горхозяйства призвал москвичей не заходить за специальные ограждения во время очистки крыш от снега, сообщается
в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов. Просим горожан быть внимательнее и не заходить за ограждения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в работах задействовано необходимое число бригад кровельщиков и автоподъемники.
"В течение светового дня проводим очистку от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков ", - говорится в сообщении.