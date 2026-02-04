Москвичей призвали не заходить за ограждения при уборке крыш от снега

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Столичный комплекс горхозяйства призвал москвичей не заходить за специальные ограждения во время очистки крыш от снега, Столичный комплекс горхозяйства призвал москвичей не заходить за специальные ограждения во время очистки крыш от снега, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов. Просим горожан быть внимательнее и не заходить за ограждения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в работах задействовано необходимое число бригад кровельщиков и автоподъемники.