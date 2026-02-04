Рейтинг@Mail.ru
Москвичей призвали не заходить за ограждения при уборке крыш от снега - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
14:34 04.02.2026 (обновлено: 18:55 05.02.2026)
https://ria.ru/20260204/moskva-2072549383.html
Москвичей призвали не заходить за ограждения при уборке крыш от снега
Москвичей призвали не заходить за ограждения при уборке крыш от снега - РИА Новости, 05.02.2026
Москвичей призвали не заходить за ограждения при уборке крыш от снега
Столичный комплекс горхозяйства призвал москвичей не заходить за специальные ограждения во время очистки крыш от снега, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-04T14:34:00+03:00
2026-02-05T18:55:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
снегопад в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071258605_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_9dabb41076c63852b69095be72ffdb11.jpg
https://realty.ria.ru/20260204/dvorniki-2071660680.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071258605_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5326d5b2109aee52dc0132d04dc5fcd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
снегопад в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Снегопад в Москве
Москвичей призвали не заходить за ограждения при уборке крыш от снега

Москвичей призвали не заходить за ограждения во время очистки крыш от снега

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСотрудник коммунальных служб чистит крышу жилого дома в Москве
Сотрудник коммунальных служб чистит крышу жилого дома в Москве - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Сотрудник коммунальных служб чистит крышу жилого дома в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Столичный комплекс горхозяйства призвал москвичей не заходить за специальные ограждения во время очистки крыш от снега, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов. Просим горожан быть внимательнее и не заходить за ограждения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в работах задействовано необходимое число бригад кровельщиков и автоподъемники.
"В течение светового дня проводим очистку от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков ", - говорится в сообщении.
Люди идут по тротуару во время снегопада в Москве. Циклон Ольга принес в Москву снегопад, который может стать рекордным. Сегодня ожидается до четверти месячной нормы осадков. - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Хозяин двора, или Как менялся функционал московских дворников
4 февраля, 10:00
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниСнегопад в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала