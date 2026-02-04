КИШИНЕВ, 4 фев – РИА Новости. В Молдавии планируется начать строительство оружейного завода, заявил депутат парламента, лидер правой оппозиционной партии "Демократия дома" Василий Костюк; политик призвал граждан активно выступить против этого проекта и оказывать давление на власти, чтобы не допустить запуска оружейного производства в республике.

В настоящее время страны Запада и власти Молдавии во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации республики и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году.

"Компания Dynamic Alloy Engineering с 2024 года безуспешно добивается лицензии на производство и сборку гражданского оружия и боеприпасов - впервые в истории страны… Мы требуем внутреннего расследования и парламентского расследования с участием всех оппозиционных фракций парламента, чтобы установить, кто разрешил и как разрешил строительство завода по производству оружия на территории Молдовы", - сказал Костюк в видеотрансляции на своей странице в Facebook *.

По его словам, речь идет о проекте оружейного производства, который несет дополнительные риски для безопасности страны.

Депутат сообщил, что оппозиция добивается создания парламентской комиссии для проверки обстоятельств появления проекта. "Мы требуем внутреннего расследования и парламентского расследования с участием всех оппозиционных фракций, чтобы установить, кто разрешил и как разрешил строительство завода по производству оружия на территории Молдовы", - отметил он.

Костюк также обратился к депутатам правящей партии с призывом оценить возможные последствия. "Я не верю, что все в парламентской фракции настолько не сознают риск, который может принести нам завод, который будет производить оружие у нас дома. Занимайтесь, если хотите, заводами по переработке овощей, фруктов, микроиндустрией, в которой мы нуждаемся. Нам не нужны оружейные заводы", - добавил представитель "Демократии дома".

Депутат отметил, что после обращения инвестора через посольство Катара в процесс вмешалось Министерство иностранных дел, заявив о возможных инвестициях до 150 миллионов евро и создании 35 рабочих мест. "Однако реальный масштаб компании-инвестора - около 10 сотрудников и доход порядка 5 миллионов долларов - вызывает сомнения", – сказал он. Оппозиционер подчеркнул, что особую обеспокоенность вызывает правовая лазейка, позволяющая после одобрения Совета по инвестициям запускать производство военного вооружения без отдельной лицензии, что существенно ослабляет государственный контроль.

Депутат заявил, что готов призвать сторонников оппозиции к акции протеста в случае, если власти не пересмотрят подход к проекту. "В остальном - распространяйте дальше, чтобы в течение 24 часов проинформировать всё общество и организовать сопротивление. Если потребуется, выйдем на протест, чтобы потребовать отмены этой лицензии", - сказал Костюк.