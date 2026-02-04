Рейтинг@Mail.ru
Минобороны организовало работу по ритмичной поставке военной техники в ВС - РИА Новости, 04.02.2026
08:51 04.02.2026
Минобороны организовало работу по ритмичной поставке военной техники в ВС
россия, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Россия, Андрей Белоусов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Минобороны РФ
Минобороны РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Минобороны РФ. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. В российской армии организована работа по заключению контрактов на технику с длительным циклом изготовления для сохранения ритмичности поставок в 2027 году, сообщило министерство обороны РФ.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел совещание по вопросам производства и поставки особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники.
"Для сохранения ритмичности поставок в 2027 году организована работа по контрактации техники и средств поражения, имеющих длительный цикл изготовления. Для своевременной закупки комплектующих организациям ОПК разрешено до поступления бюджетных средств привлекать кредитные средства опорного банка", - говорится в сообщении.
Министр обороны России Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Белоусов поручил бесперебойно производить новое вооружение
Россия Андрей Белоусов Министерство обороны РФ (Минобороны РФ) Безопасность
 
 
