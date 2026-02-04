Минобороны организовало работу по ритмичной поставке военной техники в ВС

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. В российской армии организована работа по заключению контрактов на технику с длительным циклом изготовления для сохранения ритмичности поставок в 2027 году, сообщило министерство обороны РФ.

"Для сохранения ритмичности поставок в 2027 году организована работа по контрактации техники и средств поражения, имеющих длительный цикл изготовления. Для своевременной закупки комплектующих организациям ОПК разрешено до поступления бюджетных средств привлекать кредитные средства опорного банка", - говорится в сообщении.