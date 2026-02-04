МОСКВА — РИА Новости. Если вы много работаете за компьютером, наверняка сталкивались с тем, что мессенджеры занимают место на диске и замедляют систему. Веб-версия MAX Web решает эту проблему — она запускается прямо в браузере и при этом позволяет делать все то же самое, что и мобильное приложение. Подробнее о веб-версии платформы MAX Web — в материале РИА Новости.
Как зайти в MAX через браузер: пошаговая инструкция
Войти в MAX Web проще, чем кажется.
1. Откройте сайт
Перейдите на официальный сайт: web.max.ru.
2. Выберите способ входа
Отсканируете QR-код через мобильное приложение MAX.
3. Подтверждение и вход
После авторизации вы сразу попадете в интерфейс MAX Web на компьютере.
Теперь можно писать сообщения, подключаться к чатам и работать так же, как в приложении на телефоне.
Возможности веб-версии MAX в 2026 году
Веб-версия MAX отличается не меньшим функционалом по сравнению с мобильной версией.
Мультиплатформенность
MAX Web работает практически в любом браузере: Chrome, Safari, Яндекс Браузер и Edge. Интерфейс адаптирован под экраны разных компьютеров и ноутбуков. Можно сразу подключаться к чатам, писать сообщения и получать уведомления, не устанавливая ничего лишнего на ПК.
ИИ-ассистент GigaChat
Встроенный ИИ помогает не только создавать тексты и переводить сообщения, но и быстро находить нужную информацию. Также можно попросить ИИ создать или проанализировать изображение, пересказать видео или обработать аудио.
MAX Web: как зайти через браузер без установки и обзор функций. Шаг 3
Файловое хранилище
В макс веб версии легко перетаскивать файлы прямо в окно чата — поддерживается drag-and-drop до 4 ГБ. Не нужно устанавливать дополнительные облачные приложения или искать сторонние сервисы для передачи больших документов.
Папки и структура чатов
Для удобства диалоги можно группировать по папкам: отдельные для работы, личных сообщений или архивов. Даже если переписок много, нужный чат легко найти благодаря аккуратной системе папок.
Безопасность и конфиденциальность в Макс Веб
В веб-версии MAX предусмотрены инструменты, которые помогают сделать общение более безопасным.
Сквозное шифрование сообщений
Все сообщения шифруются с момента отправки до момента получения. Это значит, что только вы и собеседник можете их прочитать. Даже в случае перехвата сообщений открыть их можно только при помощи специального ключа.
Ограничения безопасности
В веб-версии отсутствуют функции завершения всех сеансов на других устройствах и подтверждение входа через биометрию смартфона. Для полного набора инструментов безопасности рекомендуется использовать мобильное приложение.
Решение проблем с входом в Макс Веб
Ниже – решение проблем, с которыми чаще всего встречаются пользователи.
Почему QR-код не сканируется
Причиной может быть устаревшая версия мобильного приложения, слабое освещение или плохая фокусировка камеры. Также причиной может быть устаревший QR-код.
Очистка кэша браузера для корректной работы
Если веб-версия загружается неправильно, это может быть связано с накопившимся кэшем браузера. Очистка кэша позволяет загрузить актуальную версию сайта и восстановить корректную работу.