Дочь бежавшего из "Маутхаузена" рассказала о том, каким она запомнила отца

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Любовь Масливченко, дочь бежавшего из концлагеря "Маутхаузен" советского офицера Александра Михеенкова, рассказала РИА Новости о том, каким она запомнила своего отца.

Александр Мануилович Михеенков был одним из тех, кому удалось выжить после побега из концлагеря " Маутхаузен " и объявленной на беглецов охоты. Он стал автором книги "85 дней в блоке смерти", в которой он описал время в плену, подготовку к побегу и историю своего спасения. Михеенков после войны вернулся на родину, в Смоленскую область , где прожил до 88 лет.

"Он был очень активный: ко всему стремился и никогда ничего не пропускал. Я его помню пчеловодом, я его помню строителем, я его помню каменщиком и плотником. Он сколько бань перестроил. За что он только ни брался, на велосипеде ездил. Он очень много читал и очень много знал. Он очень много знал стихов, песен. У него очень был красивый почерк", - рассказала Любовь.

По ее словам, отец был для нее эталоном. Так как Любовь Александровна была поздним ребенком, ей больше всего из троих детей удалось взять от отца.

"Я для него была самым любимым человеком. Все, что у него было, он передал мне", - сказал она.

Как подчеркивает Любовь Александровна, происхождение ее отца сыграло большую роль в том, что ему удалось выжить, а затем наладить свою жизнь после войны.

"Его закалка еще до войны имела очень большое значение. Он родился в крестьянской семье, в шесть лет пошел работать пастухом – нужно было помогать. Деревенский образ жизни — это то, откуда ты берешь истоки", - резюмировала она.

Ранее председатель правления Фонда Александра Печерского Илья Васильев рассказал РИА Новости, что его организации удалось отыскать дочь одного из участников восстания советских военнопленных в "Маутхаузене", ее интервью об отце войдет в фильм. Как ожидается, он будет представлен в этом году в ее родном Омске