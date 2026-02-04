Рейтинг@Mail.ru
Дочь бежавшего из "Маутхаузена" рассказала о том, каким она запомнила отца - РИА Новости, 04.02.2026
02:09 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/mautkhauzen-2072070316.html
Дочь бежавшего из "Маутхаузена" рассказала о том, каким она запомнила отца
Дочь бежавшего из "Маутхаузена" рассказала о том, каким она запомнила отца - РИА Новости, 04.02.2026
Дочь бежавшего из "Маутхаузена" рассказала о том, каким она запомнила отца
Любовь Масливченко, дочь бежавшего из концлагеря "Маутхаузен" советского офицера Александра Михеенкова, рассказала РИА Новости о том, каким она запомнила своего РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T02:09:00+03:00
2026-02-04T02:09:00+03:00
в мире, смоленская область, омск, австрия, маутхаузен
В мире, Смоленская область, Омск, Австрия, Маутхаузен
Дочь бежавшего из "Маутхаузена" рассказала о том, каким она запомнила отца

РИА Новости: дочь бежавшего из "Маутхаузена" офицера запомнила его активным

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкНа территории бывшего нацистского концлагеря "Маутхаузен" в Австрии
На территории бывшего нацистского концлагеря Маутхаузен в Австрии - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
На территории бывшего нацистского концлагеря "Маутхаузен" в Австрии. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Любовь Масливченко, дочь бежавшего из концлагеря "Маутхаузен" советского офицера Александра Михеенкова, рассказала РИА Новости о том, каким она запомнила своего отца.
Александр Мануилович Михеенков был одним из тех, кому удалось выжить после побега из концлагеря "Маутхаузен" и объявленной на беглецов охоты. Он стал автором книги "85 дней в блоке смерти", в которой он описал время в плену, подготовку к побегу и историю своего спасения. Михеенков после войны вернулся на родину, в Смоленскую область, где прожил до 88 лет.
Памятник жертвам фашизма на месте концлагеря Маутхаузен. - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Удалось установить имя еще одного бежавшего из "Маутхаузена" офицера
2 февраля, 05:50
"Он был очень активный: ко всему стремился и никогда ничего не пропускал. Я его помню пчеловодом, я его помню строителем, я его помню каменщиком и плотником. Он сколько бань перестроил. За что он только ни брался, на велосипеде ездил. Он очень много читал и очень много знал. Он очень много знал стихов, песен. У него очень был красивый почерк", - рассказала Любовь.
По ее словам, отец был для нее эталоном. Так как Любовь Александровна была поздним ребенком, ей больше всего из троих детей удалось взять от отца.
"Я для него была самым любимым человеком. Все, что у него было, он передал мне", - сказал она.
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Мединский напомнил о концлагерях на оккупированной финнами территории СССР
10 декабря 2025, 20:54
Как подчеркивает Любовь Александровна, происхождение ее отца сыграло большую роль в том, что ему удалось выжить, а затем наладить свою жизнь после войны.
"Его закалка еще до войны имела очень большое значение. Он родился в крестьянской семье, в шесть лет пошел работать пастухом – нужно было помогать. Деревенский образ жизни — это то, откуда ты берешь истоки", - резюмировала она.
Ранее председатель правления Фонда Александра Печерского Илья Васильев рассказал РИА Новости, что его организации удалось отыскать дочь одного из участников восстания советских военнопленных в "Маутхаузене", ее интервью об отце войдет в фильм. Как ожидается, он будет представлен в этом году в ее родном Омске.
В ночь на 3 февраля 1945 года советские военнопленные организовали побег из крупнейшего концлагеря Австрии. "Маутхаузен" был отнесен к самой строгой, третьей категории концлагерей. Сюда отправляли "неисправимых врагов рейха". Большинство узников блока составляли советские военнопленные, попавшие туда за попытки побега, неподчинение.
Территория нацистского концентрационного лагеря Майданек после освобождения бойцами 1-ого Белорусского фронта Красной армии - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
ФСБ рассекретила архивные документы о концлагере "Майданек"
27 января, 00:30
 
В миреСмоленская областьОмскАвстрияМаутхаузен
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
