Владислав Масленников: в Арктике сегодня ощущается политическое похолодание - РИА Новости, 04.02.2026
10:00 04.02.2026
Владислав Масленников: в Арктике сегодня ощущается политическое похолодание
Владислав Масленников: в Арктике сегодня ощущается политическое похолодание
Владислав Масленников: в Арктике сегодня ощущается политическое похолодание
Россия выступает за поддержание мира и стабильности в "высоких широтах" и заинтересована наладить работу профильной международной структуры, занимающейся... РИА Новости, 04.02.2026
россия
арктика
гренландия
владимир путин
сергей лавров
арктический совет
нато
интервью
россия
арктика
гренландия
россия, арктика, гренландия, владимир путин, сергей лавров, арктический совет, нато, интервью
Россия, Арктика, Гренландия, Владимир Путин, Сергей Лавров, Арктический совет, НАТО, Интервью

Владислав Масленников: в Арктике сегодня ощущается политическое похолодание

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Владислав Масленников
Владислав Масленников - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Владислав Масленников. Архивное фото
Россия выступает за поддержание мира и стабильности в "высоких широтах" и заинтересована наладить работу профильной международной структуры, занимающейся экологическими и экономическими вопросами арктического региона, заявил в интервью РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ, старшее должностное лицо от России в Арктическом совете Владислав Масленников. Он также рассказал о том, как желание США получить контроль над Гренландией повлияет на развитие Северного морского пути, и объяснил, почему Россия опасается милитаризации западными странами Заполярья.
Насколько справедливо говорить, что Арктика сегодня стала ареной противостояния России и Запада?
– В Арктике явно ощущается не только глобальное потепление, но и политическое похолодание. Налицо отход западных арктических государств от давнего принципа "высокие широты – низкая напряженность". C подачи западных стран и блока НАТО в регионе нарастает военно-политическое противостояние, появляются новые вызовы и угрозы, увеличивается интенсивность и размах учений альянса, приобретающих все более наступательный и агрессивный характер, к участию в них все чаще привлекаются внерегиональные страны. Активно используются нелегитимные санкционные меры, нацеленные помешать развитию российской Арктики и международному взаимодействию на Севере в целом. В подходах западных государств теперь превалируют установки на противоборство и силовые сценарии обеспечения своих интересов.
Все это, естественно, ведет к общей дестабилизации ситуации в Арктике, превращению ее в арену геополитической борьбы. Однако напряженность в высоких широтах растет не только между Западом и Россией, но и внутри западной коалиции, что отчетливо продемонстрировала ситуация вокруг Гренландии. Привнося в регион конфронтационные и неоколониальные подходы, наши "партнеры" противопоставляют себя не только нам, но и всем другим странам, которые нацелены на поддержание мира и стабильности в Заполярье и конструктивное взаимодействие на основе международного права и взаимного уважения интересов друг друга.
Вид на скалу Рубини на острове Гукера в составе архипелага Земля Франца-Иосифа - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Эксперт рассказал, что выгодно строить в Арктике
30 января, 04:58
Как в Москве оценивают работу Арктического совета в текущей геополитической ситуации? Можно ли ожидать в ближайшее время полноформатного возобновления работы совета, включая встречи на министерском уровне? Какие проекты межрегионального сотрудничества в Арктике сегодня на повестке дня и насколько конструктивно идет работа по ним в совете?
– На фоне общей деградации региональных форматов взаимодействия Арктический совет остается, по сути, единственной сохранившейся многосторонней структурой на Севере, востребованной для выработки консолидированных решений в сфере охраны окружающей среды Заполярья, защиты интересов и культурного наследия коренных народов, продвижения науки. Функционирует он, к сожалению, "на низких оборотах" и в основном на экспертном уровне. Четыре года "заморозки" его полноформатной деятельности, безусловно, негативно сказались на проектной деятельности его рабочих групп.
Россия как крупнейшая арктическая держава неизменно сохраняет нацеленность на поддержание мира и стабильности в высоких широтах и поэтому заинтересована в налаживании конструктивного взаимодействия в рамках Арктического совета. Не мы прекращали сотрудничество в этой структуре, не мы прерывали контакты. Получится ли совету преодолеть нынешний период стагнации, целиком и полностью зависит от наших западных соседей по региону и, в частности, действующего председателя в Арктическом совете – Дании, которая сейчас оказалась в эпицентре кризиса Североатлантического альянса.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
ЕС необходима новая политика безопасности в Арктике, заявила Каллас
Вчера, 14:17
Арктическому совету в этом году исполняется 30 лет. Однако вместо подведения итогов впору задуматься о судьбе организации. Текущее руководство совета (председатель комитета старших должностных лиц – гренландец, его заместитель – фаререц, старшее должностное лицо в Арктическом совете – датчанин) неоднократно заявляло на различных площадках о том, что говорить о возврате к полноформатной работе совета, включая министерские сессии, пока не приходится. Однако отсутствие нормального сотрудничества в рамках Арктического совета ведет к подрыву доверия и нездоровому мифотворчеству о якобы "угрозах" региону со стороны России и Китая. А ими, в свою очередь, оправдывается милитаризация Арктики Западом.
Вместе с тем мы видим заинтересованность других стран-членов организации в сохранении ее в полном составе и подтверждении прежних целей, готовности продолжать проектную работу, что дает некоторый повод для осторожного оптимизма. Собственно, эта заинтересованность была подтверждена в совместном заявлении, принятом на 14-й сессии Арктического совета в мае 2025 года. Хотя, конечно, трудно сотрудничать в области экономики и экологии, направив друг на друга оружие. Посмотрим, как будут развиваться события. Со своей стороны прикладываем усилия для восстановления прежнего уровня и содержания взаимодействия в совете, руководствуясь, в первую очередь, национальными интересами Российской Федерации.
Поддерживает ли Россия прямые контакты с Данией как председателем Арктического совета в связи с обвинениями в адрес России в том, что она вместе с Китаем якобы пытается "захватить" территорию Гренландии? Идут ли власти в Копенгагене на диалог? А в Нууке?
– В последние дни из Москвы прозвучали конкретные сигналы: президент Российской Федерации Владимир Путин сказал, что "нас это не касается совершенно – то, что с Гренландией происходит". Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что никакого отношения к планам захватить Гренландию мы не имеем. Таких планов не было и нет ни у нас, ни у китайских коллег. Россия не имеет отношения к текущему кризису вокруг Гренландии, основания для обсуждения Россией данного сюжета с Данией отсутствуют. Тем более по линии Арктического совета, который, согласно учредительным документам, не занимается вопросами военной безопасности. У нас есть регулярные контакты с председательством Дании в Совете по повестке дня организации, но, конечно же, не по статусу Гренландии.
Гренландия - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Гренландия: где находится, кому принадлежит, роль для США
13 января, 17:51
В целом "гренландский кризис" стал очевидным результатом спровоцированной западными странами глубокой эрозии международно-правовых устоев глобальной архитектуры безопасности, наглядно продемонстрировав несостоятельность выстраиваемого Западом "миропорядка, основанного на правилах".
Среди стран НАТО уже вошло в привычку абсурдным образом оправдывать практически любые свои действия якобы исходящими со стороны России и КНР угрозами. При этом именно Североатлантический альянс продолжает безрассудно наращивать свое военное присутствие в Арктике, особенно со вступлением в него Финляндии и Швеции, провоцируя рост напряженности в этом некогда спокойном регионе. Власти Дании, к слову, уже заявили об отсутствии непосредственной угрозы со стороны России или Китая.
Видит ли Москва угрозу своим экономическим интересам в Арктике из-за желания Вашингтона взять под контроль Гренландию? Как вы оцениваете риски того, что наращивание военного присутствия стран НАТО в Гренландии и вокруг нее окажет негативное влияние на гражданское судоходство в Арктике, в том числе по Северному морскому пути?
– Как известно, границы Северного морского пути (СМП) проходят достаточно далеко от Гренландии – от Карских Ворот на западе до Берингова пролива на востоке. Говорить о непосредственном влиянии ситуации вокруг этого острова на развитие транспортно-логистических маршрутов на севере нашей страны на данном этапе не приходится. Кроме того, внешнеэкономическое взаимодействие России в Арктике, в том числе по тематике Севморпути, в обозримой перспективе будет развиваться, в первую очередь, с азиатскими партнерами, географически расположенными совсем в другой стороне, чем Гренландия.
В целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития Заполярья, повышения качества жизни на Севере, сохранения природной среды, культурного наследия и традиционного образа жизни коренных народов Российская Федерация как крупнейшая арктическая держава всегда выступала и выступает за поддержание мира и стабильности в высоких широтах, создание максимально благоприятных условий для реализации перспективных инфраструктурных, добычных и иных востребованных проектов в Арктике. Снижение общего конфликтного потенциала в регионе, приверженность международному праву и поиск политико-дипломатических развязок по любым возникающим вопросам – важнейшие составляющие успешной работы на этом направлении.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Cделка по Гренландии позволит США расширить влияние в Арктике, сообщают СМИ
22 января, 18:33
Если говорить об акватории СМП, то, кроме России, ни одно другое государство не имеет прямого выхода к этой транспортной артерии. Российская Федерация принимает необходимые меры для обеспечения своих суверенных интересов в Арктической зоне, в том числе военно-технического характера. Данная деятельность не направлена против других государств и полностью соответствует положениям международного права. При этом наша страна будет и далее твердо отстаивать свои позиции в регионе. Любые попытки игнорирования национальных интересов России в Заполярье, особенно в сфере безопасности, не останутся без ответа.
Как ситуация вокруг Гренландии повлияет на участие внерегиональных стран в реализации арктических проектов в сфере логистики, научных исследований и разработки месторождений полезных ископаемых?
– Известно, что Арктика – весьма богатый регион. Здесь сконцентрированы значительные залежи минерального сырья, в том числе критически важных ископаемых, обширные запасы биологических ресурсов. Заполярье обладает уникальными природно-климатическими особенностями, что важно для научно-исследовательской деятельности, в том числе изучения Мирового океана, предоставляет широкие транспортно-логистические возможности, которые наша страна активно осваивает, развивая Северный морской путь и Трансарктический транспортный коридор. Соответственно растет и международный интерес к кооперации с Россией на Севере, в том числе по СМП.
При этом важно понимать, что международные проекты в Арктике требуют серьезных долгосрочных инвестиций и в первую очередь должны основываться на реальных экономических расчетах. Наши внерегиональные партнеры прекрасно умеют считать свои деньги и анализировать риски. Сегодня все больше стран с учетом геополитических вызовов стремятся диверсифицировать свои торговые маршруты. Севморпуть в этом плане – весьма привлекательная альтернатива традиционным межконтинентальным трассам, выгодно отличающаяся более коротким логистическим "плечом", безопасностью и экологичностью.
В свою очередь, мы открыты для взаимовыгодного сотрудничества по вышеперечисленным темам с ответственными партнерами, прежде всего, из числа стран мирового большинства.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Военный эксперт объяснил, зачем США понадобилась Гренландия
Вчера, 04:33
 
Россия, Арктика, Гренландия, Владимир Путин, Сергей Лавров, Арктический совет, НАТО, Интервью
 
 
Версия 2023.1 Beta
