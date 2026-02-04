Маркетплейсы отслеживают и скрывают с витрины товары с упоминанием Эпштейна

«

"По данному обращению мы проводим проверку. Указанные карточки товаров были созданы недавно и уже обнаружены и заблокированы ML-моделями компании. Проверка продолжается, и если в процессе обнаружатся другие карточки с нарушениями, они также будут немедленно скрыты с витрины", - рассказали в пресс-службе объединенной компании Wildberries & Russ. Там уточнили, что блокируют все товары с упоминанием Эпштейна, а также его фотографией.