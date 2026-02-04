Маркетплейсы отслеживают и скрывают с витрины товары с упоминанием Эпштейна

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Маркетплейсы отслеживают появление на площадках одежды, как у уличенного в педофилии американского финансиста Джеффри Эпштейна, и других товаров с его упоминанием - такие карточки скрываются с витрин, рассказали РИА Новости в пресс-службах Wildberries и Ozon.
Ранее на российских маркетплейсах появилась одежда, которая напоминает толстовку уличенного в педофилии американского финансиста Джеффри Эпштейна.
«
"По данному обращению мы проводим проверку. Указанные карточки товаров были созданы недавно и уже обнаружены и заблокированы ML-моделями компании. Проверка продолжается, и если в процессе обнаружатся другие карточки с нарушениями, они также будут немедленно скрыты с витрины", - рассказали в пресс-службе объединенной компании Wildberries & Russ. Там уточнили, что блокируют все товары с упоминанием Эпштейна, а также его фотографией.
Как отметили в компании, маркетплейс исходит из принципа, что продавцы, принимая оферту, подтверждают полное соответствие товаров всем нормам законодательства РФ и стран присутствия, а также правилам площадки. "В нанесенных на товары изображениях могут усматриваться признаки нарушения, ответственность за которое предусмотрена 6.21.1. КоАП РФ (Пропаганда педофилии)", - сказали в Wildberries & Russ.
"Хотя относительно толстовок не было жалоб клиентов или распоряжений регуляторов, мы приняли решение скрыть их с витрины. В скором времени они не будут доступны к покупке", - добавили в Ozon.
Там же уточнили, что специалисты вручную мониторят витрину, проверяют более 12 миллионов карточек.
Заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов. В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.