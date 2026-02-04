Рейтинг@Mail.ru
Лунный календарь стрижек на март 2026: благоприятные дни и денежные даты
14:08 04.02.2026 (обновлено: 15:10 04.02.2026)
Лунный календарь стрижек на март 2026 года: благоприятные дни
Лунный календарь стрижек на март 2026: благоприятные дни и денежные даты
Лунный календарь стрижек на март 2026 года: благоприятные дни
Смена фаз Луны и ее расположение в различных знаках зодиака может стать хорошей подсказкой при выборе удачных для обновления имиджа дней. Когда в марте 2026... РИА Новости, 04.02.2026
астрология
2026
Юлия Рольник
Юлия Рольник
астрология
Астрология

Лунный календарь стрижек на март 2026 года: благоприятные дни

© РИА Новости / Евгений БиятовСтрижка
Стрижка - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Стрижка. Архивное фото
Юлия Рольник
Приглашенный эксперт
Юлия Рольник
Астролог, специалист по прогнозированию, астропсихологии, мунданной и финансовой астрологии
Все материалы
Оглавление
МОСКВА — РИА Новости. Смена фаз Луны и ее расположение в различных знаках зодиака может стать хорошей подсказкой при выборе удачных для обновления имиджа дней. Когда в марте 2026 года лучше сделать стрижку или покрасить локоны, какие дни больше подходят для ухода, а какие помогают привлечь финансовую удачу — в материале РИА Новости.

Лунный календарь стрижек на март 2026 года по дням

Лунный календарь включает четыре основные фазы, каждая из которых (как считается) оказывает свое влияние на состояние волос:
Растущая Луна (два периода: 1-2 марта и 20-31 марта ) — в это время месяц на небе постепенно растет, а сделанная в этот же промежуток стрижка, как считается, положительно скажется на росте волос и их состоянии.
Убывающая Луна (4-18 марта) — в те дни, когда видимая нам с Земли часть Луны постепенно уменьшается с круглого яркого диска до тонкого серпа, отрезанные волосы отрастают медленнее, однако на их структуре перемены сказываются положительным образом. А значит, сделанные в этот период стрижки должны лучше держать форму.
Полнолуние (3 марта) — день, когда на небе появляется полная Луна, считается хорошим моментом как для изменений имиджа, так и для процедур ухода.
“Это один из самых напряженных дней месяца, которому свойственна нестабильная энергия, высокая чувствительность и риск неожиданных последствий, — говорит астролог Юлия Рольник. — В этот день стрижка может негативно отразиться на состоянии волос, вызвать упадок сил и даже усилить тревожность”.
Новолуние (19 марта) — в этот день разглядеть Луну на небосклоне не получится, ведь ведь спутник Земли полностью уходит в тень, располагаясь между нашей планетой и Солнцем. Для волос это время считается далеко не самым благоприятным: мол, они становятся слабыми, а потому любые манипуляции могут отразиться на них не самым лучшим образом.
“Март 2026 года показывает, что стрижка — это не только про внешность. В дни затмений и новолуний волосы становятся особенно чувствительными к энергетике момента. Неправильно выбранная дата может "срезать" не только длину, но и ресурс, — говорит Юлия Рольник. — Лучший подход в этом месяце — стричься осознанно. Это стоит делать либо на рост и усиление (в период растущей Луны), либо на освобождение от старого (убывающая Луна), но никогда — в точках хаоса и обнуления. Лунный календарь — это не мистика, а способ жить в ритме, где даже простая стрижка становится поддержкой, а не стрессом”.

Дата

Лунный день / Фаза

Знак зодиака

Оценка

Рекомендации

1 марта / вс

12-13 л.д. / растущая Луна

Лев

Благоприятный ✅

Первые дни марта подходят для создания эффектной стрижки и смены имиджа, что поможет укрепить уверенность в себе и личной привлекательности.

2 марта / пн

13-14 л.д. / растущая Луна

Лев

Благоприятный ✅

Сделанная в этот день стрижка поможет придать волосам объем, визуально сделает их еще гуще и даже, по словам астролога, усилит личный магнетизм.

3 марта / вт

14-15 л.д. / Полнолуние

Дева

Неблагоприятный 🛑

В марте полнолуние совпадает с лунным затмением, а потому астролог относит этот день к числу неблагоприятных периодов для манипуляций с волосами.

4 марта / ср

15-16 л.д. / убывающая Луна

Дева

Нейтральный день

В этот день стоит отказаться от кардинальных перемен.

5 марта / чт

16-17 л.д. / убывающая Луна

Весы

Нейтральный день

Даже если посетить в этот день парикмахера, на здоровье волос это не отразится кардинально

6 марта / пт

17-18 л.д. / убывающая Луна

Весы

Благоприятный ✅

Этот день считается благоприятным для стрижки, а вот в окрашивании рекомендуют избегать кардинальных перемен

7 марта /сб

18-19 л.д. / убывающая Луна

Скорпион

Неблагоприятный 🛑

Волосы в этот день находятся не в лучшем состоянии, и стрижка или завивка могут негативно отразиться на них

8 марта / вс

19 л.д. / убывающая Луна

Скорпион

Неблагоприятный 🛑

Этот день связан с глубокой трансформацией, а значит - с повышенной эмоциональностью, что делает возможным достаточно резкие внутренние реакции. Соответственно, стрижка может спровоцировать перепады настроения и ощущение потери контроля.

9 марта / пн

19-20 л.д. / убывающая Луна

Скорпион

Нейтральный день

Волосы лучше не подвергать в этот день слишком серьезным испытаниям.

10 марта / вт

20-21 л.д. / убывающая Луна

Стрелец

Нейтральный день

Для того, чтобы освежить образ, можно изменить прическу или, например, использовать яркие аксессуары. От кардинального окрашивания стоит воздержаться.

11 марта / ср

21-22 л.д. / убывающая Луна

Стрелец

Нейтральный день

Неоднозначное время для визита к мастеру, но, как считается, сделанные в этот день прически сохранятся налдолго.

12 марта / чт

22-23 л.д. / убывающая Луна

Козерог

Благоприятный ✅

Считается, что после визита в парикмахерскую в этот день волосы визуально станут гуще, их внешний вид улучшится

13 марта / пт

23-24 л.д. / убывающая Луна

Козерог

Благоприятный ✅

День, благоприятный не только для стрижки и окрашивания, но и для других экспериментов.

14 марта / сб

24-25 л.д. / убывающая Луна

Козерог

Нейтральный день

Стрижки в этот день могут оказаться разочарованием, поэтому стоит лучше выбрать уход за волосами

15 марта / вс

25-26 л.д. / убывающая Луна

Водолей

Нейтральный день

В этот день можно попробовать новую прическу или укладку

16 марта / пн

26-27 л.д. / убывающая Луна

Водолей

Благоприятный ✅

В этот день вполне можно решиться даже на очень смелые эксперименты

17 марта / вт

27-28 л.д. / убывающая Луна

Рыбы

Неблагоприятный 🛑

Стричься и перекрашивать волосы не рекомендуется, да и укладку стоит выбрать простую

18 марта / ср

28-29 л.д. / убывающая Луна

Рыбы

Неблагоприятный 🛑

Этот и последующий день, по словам эксперта, считаются периодом энергетического "нуля". Любые резкие вмешательства (включая стрижку) ослабят волосы и могут дать обратный эффект, а также нарушить процесс обновления.

19 марта / чт

1-2 л.д. / Новолуние

Овен

Неблагоприятный 🛑

Волосы в этот день считаются особенно уязвимыми, манипуляции могут нанести им заметный вред

20 марта / пт

2-3 л.д. / растущая Луна

Овен

Неблагоприятный 🛑

Результат стрижки в этот день даже может порадовать, однако энергии в них мало, а потому рекомендуется обратить внимание на уходовые процедуры

21 марта / сб

3-4 л.д. / растущая Луна

Телец

Нейтральный день

Можно изменить как стрижку в целом, так и подстричь кончики

22 марта / вс

4-5 л.д. / растущая Луна

Телец

Благоприятный ✅

Один из лучших дней для поддержания здоровья волос, укрепления корней и получения долгосрочного результата.

23 марта / пн

5-6 л.д. / растущая Луна

Близнецы

Благоприятный ✅

Стрижка в этот день:

- улучшает структуру волос;

- способствует росту;

- "работает" на стабильность и финансовую устойчивость.

24 марта / вт

6-7 л.д. / растущая Луна

Близнецы

Нейтральный день

Стрижка в этот день не противопоказана, но волосы после нее могут стать непослушными

25 марта / ср

7-8 л.д. / растущая Луна

Рак

Нейтральный день

Посещение мастера стоит назначить на вторую половину дня, но помнить, что волосы после стрижки могут оказаться непослушными

26 марта / чт

8-9 л.д. / растущая Луна

Рак

Неблагоприятный 🛑

Даже стричь кончики волос в этот день зачастую не рекомендуется, а вот прическу можно попробовать иную

27 марта / пт

9-10 л.д. / растущая Луна

Лев

Благоприятный ✅

В этот день особенно удачны стрижки для людей публичных

28 марта / сб

10-11 л.д. / растущая Луна

Лев

Благоприятный ✅

Визит в парикмахерскую в этот день поможет стать заметнее, а также привлечет удачу

29 марта / вс

11-12 л.д. / растущая Луна

Лев

Благоприятный ✅

Стрижка или окрашивание помогут добиться успеха в делах, да и результат наверняка порадует

30 марта / пн

12-13 л.д. / растущая Луна

Дева

Благоприятный ✅

В результате стрижки велик шанс получить аккуратную форму, а также “дорогие” и ухоженные волосы

31 марта / вт

13-14 л.д. / растущая Луна

Дева

Благоприятный ✅

Подходит и для новой стрижки, и для экспериментов с прической

Самые благоприятные дни для стрижки в марте 2026

К числу наиболее благоприятных дней для посещения парикмахерской астролог относит следующие даты: 1, 2, 22-23, 27, 28 и 29, а также 30 и 31 марта.

Самые неблагоприятные дни для стрижки в марте 2026

В марте 2026 года выпадает не так много дней, когда стричься или красить волосы считается категорически нежелательным. Эксперт включает в число наиболее неблагоприятных дней 3, 8, 18 и 19 марта.
Денежная стрижка в марте 2026

Следить за циклами Луны и выбирать наиболее подходящий день для стрижки стоит не только для того, чтобы волосы получили минимум вреда и максимум пользы от каждой процедуры. Считается, что если грамотно выбрать момент, есть все шансы привлечь финансовую удачу. Ведь, расставаясь с частью волос, человек словно избавляется от прежней энергии, и происходит обновление.
“Если вы хотите использовать стрижку как ритуал на деньги, рост доходов и устойчивость, выбирайте 22 или 23 марта, а также 30 марта, — говорит Юлия Рольник. — Ведь Телец и Дева — знаки материального мира, а растущая в эти дни Луна — символ увеличения. Эти дни "вшивают" в стрижку тему стабильности и практического результата. Лучше всего стричься в первой половине дня, с четким намерением: "Я усиливаю свой доход и устойчивость"”.

Уход и окрашивание по лунному календарю в марте

Красота и здоровье волос требуют не только регулярного обновления прически, но и специальных уходовых процедур. С их помощью волосы остаются густыми и здоровыми, локоны — блестящими, и помогают в этом всевозможные средства. Но и здесь важно выбрать тот день, когда подобные процедуры окажут максимальный эффект.
По словам эксперта, лучшие дни для окрашивания — это 1-2, 22-23 и 27-31 марта. В эти дни цвет держится дольше, волосы в результате будут выглядеть более живыми, да и структуре их наносится меньше вреда.
Нежелательные дни для окрашивания: 3, 8, 18-19 марта. В эти дни поджидает слишком много опасностей: есть риск, что цвет ляжет совсем не ровно и быстро смоется, а сами волосы будут хуже восстанавливаться.
Лучшими днями для ухода и восстановления астролог называет 13–16 марта (когда Луна располагается в Козероге и Водолее)
“Эти дни подходят для лечебных процедур и восстановления после окрашивания, а также за уходом за кожей головы”, — добавляет Юлия Рольник.
Астрология
 
 
