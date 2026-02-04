Лунный календарь стрижек на март 2026 года: благоприятные дни

Лунный календарь стрижек на март 2026 года по дням
Дата
Лунный день / Фаза
Знак зодиака
Оценка
Рекомендации
1 марта / вс
12-13 л.д. / растущая Луна
Лев
Благоприятный ✅
Первые дни марта подходят для создания эффектной стрижки и смены имиджа, что поможет укрепить уверенность в себе и личной привлекательности.
2 марта / пн
13-14 л.д. / растущая Луна
Лев
Благоприятный ✅
Сделанная в этот день стрижка поможет придать волосам объем, визуально сделает их еще гуще и даже, по словам астролога, усилит личный магнетизм.
3 марта / вт
14-15 л.д. / Полнолуние
Дева
Неблагоприятный 🛑
В марте полнолуние совпадает с лунным затмением, а потому астролог относит этот день к числу неблагоприятных периодов для манипуляций с волосами.
4 марта / ср
15-16 л.д. / убывающая Луна
Дева
Нейтральный день
В этот день стоит отказаться от кардинальных перемен.
5 марта / чт
16-17 л.д. / убывающая Луна
Весы
Нейтральный день
Даже если посетить в этот день парикмахера, на здоровье волос это не отразится кардинально
6 марта / пт
17-18 л.д. / убывающая Луна
Весы
Благоприятный ✅
Этот день считается благоприятным для стрижки, а вот в окрашивании рекомендуют избегать кардинальных перемен
7 марта /сб
18-19 л.д. / убывающая Луна
Скорпион
Неблагоприятный 🛑
Волосы в этот день находятся не в лучшем состоянии, и стрижка или завивка могут негативно отразиться на них
8 марта / вс
19 л.д. / убывающая Луна
Скорпион
Неблагоприятный 🛑
Этот день связан с глубокой трансформацией, а значит - с повышенной эмоциональностью, что делает возможным достаточно резкие внутренние реакции. Соответственно, стрижка может спровоцировать перепады настроения и ощущение потери контроля.
9 марта / пн
19-20 л.д. / убывающая Луна
Скорпион
Нейтральный день
Волосы лучше не подвергать в этот день слишком серьезным испытаниям.
10 марта / вт
20-21 л.д. / убывающая Луна
Стрелец
Нейтральный день
Для того, чтобы освежить образ, можно изменить прическу или, например, использовать яркие аксессуары. От кардинального окрашивания стоит воздержаться.
11 марта / ср
21-22 л.д. / убывающая Луна
Стрелец
Нейтральный день
Неоднозначное время для визита к мастеру, но, как считается, сделанные в этот день прически сохранятся налдолго.
12 марта / чт
22-23 л.д. / убывающая Луна
Козерог
Благоприятный ✅
Считается, что после визита в парикмахерскую в этот день волосы визуально станут гуще, их внешний вид улучшится
13 марта / пт
23-24 л.д. / убывающая Луна
Козерог
Благоприятный ✅
День, благоприятный не только для стрижки и окрашивания, но и для других экспериментов.
14 марта / сб
24-25 л.д. / убывающая Луна
Козерог
Нейтральный день
Стрижки в этот день могут оказаться разочарованием, поэтому стоит лучше выбрать уход за волосами
15 марта / вс
25-26 л.д. / убывающая Луна
Водолей
Нейтральный день
В этот день можно попробовать новую прическу или укладку
16 марта / пн
26-27 л.д. / убывающая Луна
Водолей
Благоприятный ✅
В этот день вполне можно решиться даже на очень смелые эксперименты
17 марта / вт
27-28 л.д. / убывающая Луна
Рыбы
Неблагоприятный 🛑
Стричься и перекрашивать волосы не рекомендуется, да и укладку стоит выбрать простую
18 марта / ср
28-29 л.д. / убывающая Луна
Рыбы
Неблагоприятный 🛑
Этот и последующий день, по словам эксперта, считаются периодом энергетического "нуля". Любые резкие вмешательства (включая стрижку) ослабят волосы и могут дать обратный эффект, а также нарушить процесс обновления.
19 марта / чт
1-2 л.д. / Новолуние
Овен
Неблагоприятный 🛑
Волосы в этот день считаются особенно уязвимыми, манипуляции могут нанести им заметный вред
20 марта / пт
2-3 л.д. / растущая Луна
Овен
Неблагоприятный 🛑
Результат стрижки в этот день даже может порадовать, однако энергии в них мало, а потому рекомендуется обратить внимание на уходовые процедуры
21 марта / сб
3-4 л.д. / растущая Луна
Телец
Нейтральный день
Можно изменить как стрижку в целом, так и подстричь кончики
22 марта / вс
4-5 л.д. / растущая Луна
Телец
Благоприятный ✅
Один из лучших дней для поддержания здоровья волос, укрепления корней и получения долгосрочного результата.
23 марта / пн
5-6 л.д. / растущая Луна
Близнецы
Благоприятный ✅
Стрижка в этот день:
- улучшает структуру волос;
- способствует росту;
- "работает" на стабильность и финансовую устойчивость.
24 марта / вт
6-7 л.д. / растущая Луна
Близнецы
Нейтральный день
Стрижка в этот день не противопоказана, но волосы после нее могут стать непослушными
25 марта / ср
7-8 л.д. / растущая Луна
Рак
Нейтральный день
Посещение мастера стоит назначить на вторую половину дня, но помнить, что волосы после стрижки могут оказаться непослушными
26 марта / чт
8-9 л.д. / растущая Луна
Рак
Неблагоприятный 🛑
Даже стричь кончики волос в этот день зачастую не рекомендуется, а вот прическу можно попробовать иную
27 марта / пт
9-10 л.д. / растущая Луна
Лев
Благоприятный ✅
В этот день особенно удачны стрижки для людей публичных
28 марта / сб
10-11 л.д. / растущая Луна
Лев
Благоприятный ✅
Визит в парикмахерскую в этот день поможет стать заметнее, а также привлечет удачу
29 марта / вс
11-12 л.д. / растущая Луна
Лев
Благоприятный ✅
Стрижка или окрашивание помогут добиться успеха в делах, да и результат наверняка порадует
30 марта / пн
12-13 л.д. / растущая Луна
Дева
Благоприятный ✅
В результате стрижки велик шанс получить аккуратную форму, а также “дорогие” и ухоженные волосы
31 марта / вт
13-14 л.д. / растущая Луна
Дева
Благоприятный ✅
Подходит и для новой стрижки, и для экспериментов с прической