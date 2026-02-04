Лунный календарь стрижек на март 2026 года: благоприятные дни

МОСКВА — РИА Новости. Смена фаз Луны и ее расположение в различных знаках зодиака может стать хорошей подсказкой при выборе удачных для обновления имиджа дней. Когда в марте 2026 года лучше сделать стрижку или покрасить локоны, какие дни больше подходят для ухода, а какие помогают привлечь финансовую удачу — в материале РИА Новости.

Лунный календарь стрижек на март 2026 года по дням

Лунный календарь включает четыре основные фазы, каждая из которых (как считается) оказывает свое влияние на состояние волос:

Растущая Луна (два периода: 1-2 марта и 20-31 марта ) — в это время месяц на небе постепенно растет, а сделанная в этот же промежуток стрижка, как считается, положительно скажется на росте волос и их состоянии.

Убывающая Луна (4-18 марта) — в те дни, когда видимая нам с Земли часть Луны постепенно уменьшается с круглого яркого диска до тонкого серпа, отрезанные волосы отрастают медленнее, однако на их структуре перемены сказываются положительным образом. А значит, сделанные в этот период стрижки должны лучше держать форму.

Полнолуние (3 марта) — день, когда на небе появляется полная Луна, считается хорошим моментом как для изменений имиджа, так и для процедур ухода.

“Это один из самых напряженных дней месяца, которому свойственна нестабильная энергия, высокая чувствительность и риск неожиданных последствий, — говорит астролог Юлия Рольник. — В этот день стрижка может негативно отразиться на состоянии волос, вызвать упадок сил и даже усилить тревожность”.

Новолуние (19 марта) — в этот день разглядеть Луну на небосклоне не получится, ведь ведь спутник Земли полностью уходит в тень, располагаясь между нашей планетой и Солнцем. Для волос это время считается далеко не самым благоприятным: мол, они становятся слабыми, а потому любые манипуляции могут отразиться на них не самым лучшим образом.

“Март 2026 года показывает, что стрижка — это не только про внешность. В дни затмений и новолуний волосы становятся особенно чувствительными к энергетике момента. Неправильно выбранная дата может "срезать" не только длину, но и ресурс, — говорит Юлия Рольник. — Лучший подход в этом месяце — стричься осознанно. Это стоит делать либо на рост и усиление (в период растущей Луны), либо на освобождение от старого (убывающая Луна), но никогда — в точках хаоса и обнуления. Лунный календарь — это не мистика, а способ жить в ритме, где даже простая стрижка становится поддержкой, а не стрессом”.

Дата Лунный день / Фаза Знак зодиака Оценка Рекомендации 1 марта / вс 12-13 л.д. / растущая Луна Лев Благоприятный ✅ Первые дни марта подходят для создания эффектной стрижки и смены имиджа, что поможет укрепить уверенность в себе и личной привлекательности. 2 марта / пн 13-14 л.д. / растущая Луна Лев Благоприятный ✅ Сделанная в этот день стрижка поможет придать волосам объем, визуально сделает их еще гуще и даже, по словам астролога, усилит личный магнетизм. 3 марта / вт 14-15 л.д. / Полнолуние Дева Неблагоприятный 🛑 В марте полнолуние совпадает с лунным затмением, а потому астролог относит этот день к числу неблагоприятных периодов для манипуляций с волосами. 4 марта / ср 15-16 л.д. / убывающая Луна Дева Нейтральный день В этот день стоит отказаться от кардинальных перемен. 5 марта / чт 16-17 л.д. / убывающая Луна Весы Нейтральный день Даже если посетить в этот день парикмахера, на здоровье волос это не отразится кардинально 6 марта / пт 17-18 л.д. / убывающая Луна Весы Благоприятный ✅ Этот день считается благоприятным для стрижки, а вот в окрашивании рекомендуют избегать кардинальных перемен 7 марта /сб 18-19 л.д. / убывающая Луна Скорпион Неблагоприятный 🛑 Волосы в этот день находятся не в лучшем состоянии, и стрижка или завивка могут негативно отразиться на них 8 марта / вс 19 л.д. / убывающая Луна Скорпион Неблагоприятный 🛑 Этот день связан с глубокой трансформацией, а значит - с повышенной эмоциональностью, что делает возможным достаточно резкие внутренние реакции. Соответственно, стрижка может спровоцировать перепады настроения и ощущение потери контроля. 9 марта / пн 19-20 л.д. / убывающая Луна Скорпион Нейтральный день Волосы лучше не подвергать в этот день слишком серьезным испытаниям. 10 марта / вт 20-21 л.д. / убывающая Луна Стрелец Нейтральный день Для того, чтобы освежить образ, можно изменить прическу или, например, использовать яркие аксессуары. От кардинального окрашивания стоит воздержаться. 11 марта / ср 21-22 л.д. / убывающая Луна Стрелец Нейтральный день Неоднозначное время для визита к мастеру, но, как считается, сделанные в этот день прически сохранятся налдолго. 12 марта / чт 22-23 л.д. / убывающая Луна Козерог Благоприятный ✅ Считается, что после визита в парикмахерскую в этот день волосы визуально станут гуще, их внешний вид улучшится 13 марта / пт 23-24 л.д. / убывающая Луна Козерог Благоприятный ✅ День, благоприятный не только для стрижки и окрашивания, но и для других экспериментов. 14 марта / сб 24-25 л.д. / убывающая Луна Козерог Нейтральный день Стрижки в этот день могут оказаться разочарованием, поэтому стоит лучше выбрать уход за волосами 15 марта / вс 25-26 л.д. / убывающая Луна Водолей Нейтральный день В этот день можно попробовать новую прическу или укладку 16 марта / пн 26-27 л.д. / убывающая Луна Водолей Благоприятный ✅ В этот день вполне можно решиться даже на очень смелые эксперименты 17 марта / вт 27-28 л.д. / убывающая Луна Рыбы Неблагоприятный 🛑 Стричься и перекрашивать волосы не рекомендуется, да и укладку стоит выбрать простую 18 марта / ср 28-29 л.д. / убывающая Луна Рыбы Неблагоприятный 🛑 Этот и последующий день, по словам эксперта, считаются периодом энергетического "нуля". Любые резкие вмешательства (включая стрижку) ослабят волосы и могут дать обратный эффект, а также нарушить процесс обновления. 19 марта / чт 1-2 л.д. / Новолуние Овен Неблагоприятный 🛑 Волосы в этот день считаются особенно уязвимыми, манипуляции могут нанести им заметный вред 20 марта / пт 2-3 л.д. / растущая Луна Овен Неблагоприятный 🛑 Результат стрижки в этот день даже может порадовать, однако энергии в них мало, а потому рекомендуется обратить внимание на уходовые процедуры 21 марта / сб 3-4 л.д. / растущая Луна Телец Нейтральный день Можно изменить как стрижку в целом, так и подстричь кончики 22 марта / вс 4-5 л.д. / растущая Луна Телец Благоприятный ✅ Один из лучших дней для поддержания здоровья волос, укрепления корней и получения долгосрочного результата. 23 марта / пн 5-6 л.д. / растущая Луна Близнецы Благоприятный ✅ Стрижка в этот день: - улучшает структуру волос; - способствует росту; - "работает" на стабильность и финансовую устойчивость. 24 марта / вт 6-7 л.д. / растущая Луна Близнецы Нейтральный день Стрижка в этот день не противопоказана, но волосы после нее могут стать непослушными 25 марта / ср 7-8 л.д. / растущая Луна Рак Нейтральный день Посещение мастера стоит назначить на вторую половину дня, но помнить, что волосы после стрижки могут оказаться непослушными 26 марта / чт 8-9 л.д. / растущая Луна Рак Неблагоприятный 🛑 Даже стричь кончики волос в этот день зачастую не рекомендуется, а вот прическу можно попробовать иную 27 марта / пт 9-10 л.д. / растущая Луна Лев Благоприятный ✅ В этот день особенно удачны стрижки для людей публичных 28 марта / сб 10-11 л.д. / растущая Луна Лев Благоприятный ✅ Визит в парикмахерскую в этот день поможет стать заметнее, а также привлечет удачу 29 марта / вс 11-12 л.д. / растущая Луна Лев Благоприятный ✅ Стрижка или окрашивание помогут добиться успеха в делах, да и результат наверняка порадует 30 марта / пн 12-13 л.д. / растущая Луна Дева Благоприятный ✅ В результате стрижки велик шанс получить аккуратную форму, а также “дорогие” и ухоженные волосы 31 марта / вт 13-14 л.д. / растущая Луна Дева Благоприятный ✅ Подходит и для новой стрижки, и для экспериментов с прической

Самые благоприятные дни для стрижки в марте 2026

К числу наиболее благоприятных дней для посещения парикмахерской астролог относит следующие даты: 1, 2, 22-23, 27, 28 и 29, а также 30 и 31 марта.

Самые неблагоприятные дни для стрижки в марте 2026

В марте 2026 года выпадает не так много дней, когда стричься или красить волосы считается категорически нежелательным. Эксперт включает в число наиболее неблагоприятных дней 3, 8, 18 и 19 марта.

Денежная стрижка в марте 2026

Следить за циклами Луны и выбирать наиболее подходящий день для стрижки стоит не только для того, чтобы волосы получили минимум вреда и максимум пользы от каждой процедуры. Считается, что если грамотно выбрать момент, есть все шансы привлечь финансовую удачу. Ведь, расставаясь с частью волос, человек словно избавляется от прежней энергии, и происходит обновление.

“Если вы хотите использовать стрижку как ритуал на деньги, рост доходов и устойчивость, выбирайте 22 или 23 марта, а также 30 марта, — говорит Юлия Рольник. — Ведь Телец и Дева — знаки материального мира, а растущая в эти дни Луна — символ увеличения. Эти дни "вшивают" в стрижку тему стабильности и практического результата. Лучше всего стричься в первой половине дня, с четким намерением: "Я усиливаю свой доход и устойчивость"”.

Уход и окрашивание по лунному календарю в марте

Красота и здоровье волос требуют не только регулярного обновления прически, но и специальных уходовых процедур. С их помощью волосы остаются густыми и здоровыми, локоны — блестящими, и помогают в этом всевозможные средства. Но и здесь важно выбрать тот день, когда подобные процедуры окажут максимальный эффект.

По словам эксперта, лучшие дни для окрашивания — это 1-2, 22-23 и 27-31 марта. В эти дни цвет держится дольше, волосы в результате будут выглядеть более живыми, да и структуре их наносится меньше вреда.

Нежелательные дни для окрашивания: 3, 8, 18-19 марта. В эти дни поджидает слишком много опасностей: есть риск, что цвет ляжет совсем не ровно и быстро смоется, а сами волосы будут хуже восстанавливаться.

Лучшими днями для ухода и восстановления астролог называет 13–16 марта (когда Луна располагается в Козероге и Водолее)