Родственник сына Каддафи предположил, кто мог стоять за его убийством

БЕНГАЗИ (Ливия), 4 фев – РИА Новости. Разные политические силы Ливии были враждебно настроены к убитому во вторник сыну бывшего лидера страны Муаммара Каддафи Сейф аль-Исламу Каддафи, убийство могло быть совместным действием нескольких сторон, заявил РИА Новости двоюродный брат погибшего Ахмед аз-Заррук Каддафи.

"Неясность (с обстоятельствами гибели – ред.) делает трудным прямое обвинение в адрес какой-либо стороны. Сейф аль-Ислам Каддафи столкнулся с широкой враждебностью со стороны различных ливийских политических сил – как в восточном лагере (Ливии – ред.), так и на западном", - сказал двоюродный брат погибшего, отметив, что Сейф аль-Ислам пользовался популярностью "на улицах" страны.

"Нельзя исключать, что было совместное действие, за которым стояли несколько сторон", - добавил собеседник агентства.