Родственник сына Каддафи предположил, кто мог стоять за его убийством
Родственник сына Каддафи предположил, кто мог стоять за его убийством - РИА Новости, 04.02.2026
Родственник сына Каддафи предположил, кто мог стоять за его убийством
Разные политические силы Ливии были враждебно настроены к убитому во вторник сыну бывшего лидера страны Муаммара Каддафи Сейф аль-Исламу Каддафи, убийство могло РИА Новости, 04.02.2026
2026
Новости
ru-RU
Родственник сына Каддафи предположил, кто мог стоять за его убийством
Ахмед Каддафи: за убийством Сейфа Кадафи могли стоять несколько сторон
БЕНГАЗИ (Ливия), 4 фев – РИА Новости. Разные политические силы Ливии были враждебно настроены к убитому во вторник сыну бывшего лидера страны Муаммара Каддафи Сейф аль-Исламу Каддафи, убийство могло быть совместным действием нескольких сторон, заявил РИА Новости двоюродный брат погибшего Ахмед аз-Заррук Каддафи.
"Неясность (с обстоятельствами гибели – ред.) делает трудным прямое обвинение в адрес какой-либо стороны. Сейф аль-Ислам Каддафи столкнулся с широкой враждебностью со стороны различных ливийских политических сил – как в восточном лагере (Ливии – ред.), так и на западном", - сказал двоюродный брат погибшего, отметив, что Сейф аль-Ислам пользовался популярностью "на улицах" страны.
"Нельзя исключать, что было совместное действие, за которым стояли несколько сторон", - добавил собеседник агентства.
Сейф аль-Ислам Каддафи, убитый во вторник, будет похоронен в городе Сирт – на родине своего племени, сообщил РИА Новости член заседающего в Триполи Высшего госсовета Ливии, депутат от города Зинтан Халифа аз-Зувейб.