"Локомотив-Кубань" победил "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ
Баскетбол
 
21:34 04.02.2026
"Локомотив-Кубань" победил "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ
"Локомотив-Кубань" победил "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 04.02.2026
"Локомотив-Кубань" победил "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ
Краснодарский баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" обыграл "Нижний Новгород" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 04.02.2026
баскетбол
спорт
нижний новгород
нижний новгород
александр хоменко
парма
уникс
единая лига втб
нижний новгород
"Локомотив-Кубань" победил "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ

Баскетболисты "Локомотива-Кубани" обыграли "Нижний Новгород" в Единой лиге ВТБ

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Краснодарский баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" обыграл "Нижний Новгород" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча, которая прошла в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 102:82 (21:21, 25:30, 31:14, 25:17) в пользу гостей. Самым результативным в составе победителей стал Патрик Миллер (14 очков). У "Нижнего Новгорода" 17 очков заработал Александр Хоменко.
Единая Лига ВТБ
04 февраля 2026 • начало в 19:00
Завершен
Нижний Новгород
82 : 102
Локомотив-Кубань
"Локомотив-Кубань", одержавший 18-ю победу при девяти поражениях, занимает третью строчку в турнирной таблице лиги. "Нижний Новгород" с семью победами и 19 поражениями располагается на девятом месте.
В следующем матче "Нижний Новгород" 8 февраля примет пермскую "Парму", а "Локомотив-Кубань" в тот же день дома сыграет с казанским УНИКСом.
Баскетбол
 
