"Локомотив-Кубань" победил "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ
"Локомотив-Кубань" победил "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 04.02.2026
"Локомотив-Кубань" победил "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ
Краснодарский баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" обыграл "Нижний Новгород" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 04.02.2026
2026-02-04T21:34:00+03:00
2026-02-04T21:34:00+03:00
2026-02-04T21:34:00+03:00
нижний новгород
"Локомотив-Кубань" победил "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ
Баскетболисты "Локомотива-Кубани" обыграли "Нижний Новгород" в Единой лиге ВТБ
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Краснодарский баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" обыграл "Нижний Новгород" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча, которая прошла в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 102:82 (21:21, 25:30, 31:14, 25:17) в пользу гостей. Самым результативным в составе победителей стал Патрик Миллер (14 очков). У "Нижнего Новгорода" 17 очков заработал Александр Хоменко.
04 февраля 2026 • начало в 19:00
Завершен
"Локомотив-Кубань", одержавший 18-ю победу при девяти поражениях, занимает третью строчку в турнирной таблице лиги. "Нижний Новгород" с семью победами и 19 поражениями располагается на девятом месте.
В следующем матче "Нижний Новгород" 8 февраля примет пермскую "Парму", а "Локомотив-Кубань" в тот же день дома сыграет с казанским УНИКСом.