"Локомотив-Кубань" победил "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Краснодарский баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" обыграл "Нижний Новгород" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча, которая прошла в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 102:82 (21:21, 25:30, 31:14, 25:17) в пользу гостей. Самым результативным в составе победителей стал Патрик Миллер (14 очков). У "Нижнего Новгорода" 17 очков заработал Александр Хоменко.

"Локомотив-Кубань", одержавший 18-ю победу при девяти поражениях, занимает третью строчку в турнирной таблице лиги. "Нижний Новгород" с семью победами и 19 поражениями располагается на девятом месте.