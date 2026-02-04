https://ria.ru/20260204/lavrov-2072198919.html
Лавров встретится со спикером парламента Армении Симоняном
Глава МИД России Сергей Лавров встретится в четверг со спикером нацсобрания Армении Аленом Симоняном, сообщила официальный представитель министерства Мария... РИА Новости, 04.02.2026
