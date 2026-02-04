https://ria.ru/20260204/kontrakty-2072118813.html
Савельев рассказал о первых контрактах на поставку Ил-114-300
Первые контракты с авиакомпаниями по поставке региональных пассажирских самолетов Ил-114-300 ожидаются к концу февраля текущего года - 23 февраля, заявил... РИА Новости, 04.02.2026
россия
2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008407627_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_7a3a96db6eecad8b2990c44c14f52de2.jpg
