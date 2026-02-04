Рейтинг@Mail.ru
Савельев рассказал о первых контрактах на поставку Ил-114-300 - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:50 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/kontrakty-2072118813.html
Савельев рассказал о первых контрактах на поставку Ил-114-300
Савельев рассказал о первых контрактах на поставку Ил-114-300 - РИА Новости, 04.02.2026
Савельев рассказал о первых контрактах на поставку Ил-114-300
Первые контракты с авиакомпаниями по поставке региональных пассажирских самолетов Ил-114-300 ожидаются к концу февраля текущего года - 23 февраля, заявил... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T10:50:00+03:00
2026-02-04T10:50:00+03:00
экономика
россия
виталий савельев
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
ил-114-300
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008407627_0:128:3188:1921_1920x0_80_0_0_9deb040eac6f5bda0902eee3af841832.jpg
https://ria.ru/20260128/samolet-2070785080.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008407627_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_7a3a96db6eecad8b2990c44c14f52de2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, виталий савельев, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ил-114-300
Экономика, Россия, Виталий Савельев, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Ил-114-300
Савельев рассказал о первых контрактах на поставку Ил-114-300

Савельев: первые контракты на Ил-114-300 подпишут 23 февраля

© РИА Новости / пресс-служба ОАК | Перейти в медиабанкТретий опытный самолет Ил-114-300 проходит программу сертификационных испытаний
Третий опытный самолет Ил-114-300 проходит программу сертификационных испытаний - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / пресс-служба ОАК
Перейти в медиабанк
Третий опытный самолет Ил-114-300 проходит программу сертификационных испытаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Первые контракты с авиакомпаниями по поставке региональных пассажирских самолетов Ил-114-300 ожидаются к концу февраля текущего года - 23 февраля, заявил вице-премьер РФ Виталий Савельев.
"На финальной стадии сертификации находится региональный самолет Ил-114. Сегодня на стенде мы обсуждали с ОАК, когда развитие этого самолета, Вадим Александрович (Бадеха, глава ОАК - ред.), я его сейчас подсвечу, пообещал, что 23 февраля мы подпишем первые контракты с авиацией. Авиакомпании готовы при гарантировании ОАКом характеристик подписывать такие контракты. Я думаю, это будет правильно", - сказал Савельев в рамках форума НАИС 2026.
Пассажирский самолет Ил-114-300 во время летных испытаний - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Самолет Ил-114-300 выполнил сертификационные полеты в полном объеме
28 января, 15:20
 
ЭкономикаРоссияВиталий СавельевОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Ил-114-300
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала