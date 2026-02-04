https://ria.ru/20260204/konsultatsii-2072228241.html
Си Цзиньпин поддержал ведущиеся в Абу-Даби консультации по безопасности
Си Цзиньпин поддержал ведущиеся в Абу-Даби консультации по безопасности - РИА Новости, 04.02.2026
Си Цзиньпин поддержал ведущиеся в Абу-Даби консультации по безопасности
Председатель КНР Си Цзиньпин поддержал ведущиеся в Абу-Даби консультации по безопасности, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T15:20:00+03:00
2026-02-04T15:20:00+03:00
2026-02-04T15:20:00+03:00
в мире
абу-даби
китай
россия
юрий ушаков
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072170640_0:225:3240:2048_1920x0_80_0_0_2171c5f65b7cfb0f66f2c5b651b459ad.jpg
https://ria.ru/20260204/oae-2072181474.html
абу-даби
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072170640_509:0:3240:2048_1920x0_80_0_0_aeeee3b8cd628174f9cac338ecb5f0b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, абу-даби, китай, россия, юрий ушаков, си цзиньпин
В мире, Абу-Даби, Китай, Россия, Юрий Ушаков, Си Цзиньпин
Си Цзиньпин поддержал ведущиеся в Абу-Даби консультации по безопасности
Си Цзиньпин на переговорах с Путиным поддержал ведущиеся в Абу-Даби консультации