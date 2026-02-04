Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин поддержал ведущиеся в Абу-Даби консультации по безопасности - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:20 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/konsultatsii-2072228241.html
Си Цзиньпин поддержал ведущиеся в Абу-Даби консультации по безопасности
Си Цзиньпин поддержал ведущиеся в Абу-Даби консультации по безопасности - РИА Новости, 04.02.2026
Си Цзиньпин поддержал ведущиеся в Абу-Даби консультации по безопасности
Председатель КНР Си Цзиньпин поддержал ведущиеся в Абу-Даби консультации по безопасности, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T15:20:00+03:00
2026-02-04T15:20:00+03:00
в мире
абу-даби
китай
россия
юрий ушаков
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072170640_0:225:3240:2048_1920x0_80_0_0_2171c5f65b7cfb0f66f2c5b651b459ad.jpg
https://ria.ru/20260204/oae-2072181474.html
абу-даби
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072170640_509:0:3240:2048_1920x0_80_0_0_aeeee3b8cd628174f9cac338ecb5f0b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, абу-даби, китай, россия, юрий ушаков, си цзиньпин
В мире, Абу-Даби, Китай, Россия, Юрий Ушаков, Си Цзиньпин
Си Цзиньпин поддержал ведущиеся в Абу-Даби консультации по безопасности

Си Цзиньпин на переговорах с Путиным поддержал ведущиеся в Абу-Даби консультации

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит по видеоконференции переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином
Президент РФ Владимир Путин проводит по видеоконференции переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит по видеоконференции переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин поддержал ведущиеся в Абу-Даби консультации по безопасности, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Председатель КНР, в частности, поддерживает ведущиеся в Абу-Даби переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности", - сказал Ушаков журналистам.
Флаг ОАЭ в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
В ОАЭ объяснили, почему Абу-Даби выбрали местом переговоров по Украине
Вчера, 13:31
 
В миреАбу-ДабиКитайРоссияЮрий УшаковСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала