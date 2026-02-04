https://ria.ru/20260204/kolumbiya-2072097836.html
Президент Колумбии пригласил Трампа посетить страну
Президент Колумбии пригласил Трампа посетить страну
Президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что в ходе встречи в Белом доме пригласил американского лидера Дональда Трампа посетить Колумбию. РИА Новости, 04.02.2026
колумбия
Президент Колумбии Петро пригласил Трампа посетить Картехну