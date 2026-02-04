Когда пересаживать цветы в феврале 2026: лунный календарь и важные правила

МОСКВА — РИА Новости. Февраль для комнатных растений — переходный месяц между зимним периодом покоя и началом активной вегетации. Световой день заметно увеличивается, процессы сокодвижения постепенно активизируются, а корневая система начинает "просыпаться". Именно поэтому многие цветоводы задумываются, когда пересаживать комнатные цветы в феврале, и можно ли делать это до наступления весны. Ответы на эти вопросы – в материале РИА Новости.
Лунный календарь пересадки комнатных растений на февраль 2026 года
При планировании работ многие ориентируются на лунный календарь. Он помогает выбрать наиболее благоприятный день, когда пересадка проходит с минимальным стрессом для растения.
Благоприятные и неблагоприятные дни
- Благоприятные дни (растущая Луна): с 18 по 28 февраля — лучшее время, чтобы пересаживать комнатные растения и проводить перевалку.
- Нейтральные дни: 3–12 февраля — допустимы пересадки при необходимости.
- Запрещенные дни: 1 февраля (Полнолуние) и 17 февраля (Новолуние) — в эти даты растения лучше не беспокоить.
Календарь цветовода на февраль 2026
Фаза Луны
Даты
Рекомендации
Растущая Луна
1, 18–28 февраля
Посадка, пересадка, подкормка, обрезка листьев и стеблей.
Полнолуние
2 февраля
Лучше воздержаться от пересадки и посадки; можно поливать и подкармливать, но аккуратно.
Убывающая Луна
3–16 февраля
Работа с корнями: пересадка, деление, посадка луковичных и клубневых растений.
Новая Луна
17 февраля
Лучше дать растениям отдохнуть.
Первая четверть
24 февраля
Подходит для пересадки, посадки, ухода за надземной частью; работы с растущими стеблями и листьями.
Третья четверть
9 февраля
Пересадка, деление, укоренение луковичных и клубневых растений.
5 признаков того, что цветку нужна срочная пересадка
Даже если за окном еще зима, иногда пересаживать комнатные цветы в феврале приходится вне плана. О необходимости срочной пересадки говорят следующие признаки:
- Корневая система выходит за пределы горшка. Корни заметны в дренажных отверстиях или оплетают земляной ком.
- Вода при поливе уходит слишком быстро. Это указывает на истощенный субстрат, который уже не удерживает влагу и питательные вещества.
- Растение перестало расти. Даже регулярная подкормка не стимулирует вегетацию.
- Почва изменила запах или покрылась налетом. Неприятный запах, плесень или белый солевой налет — сигнал о проблемах с грунтом.
- Горшок стал явно мал. Цветок теряет устойчивость, заваливается или визуально "перерос" свою ёмкость.
Оксана Лукияненко, владелец интернет-магазина "Корзина Цветов" отмечает: "Пересаживать в феврале стоит лишь в тех случаях, когда растение явно сигнализирует о проблеме. Это может быть закисший, плотный грунт с неприятным запахом, корни, полностью оплетшие земляной ком, признаки гнили или ситуация после покупки, когда растение находится в транспортировочном субстрате, непригодном для длительного выращивания".
Как правильно пересаживать комнатные цветы в феврале — пошаговая инструкция
Чтобы пересадка прошла правильно и без лишнего стресса, важно соблюдать базовые правила.
Выбор горшка
Новый горшок должен быть всего на 2–3 см больше предыдущего. Слишком большой объем замедляет укоренение и может привести к закисанию почвы.
Подготовка субстрата
Для большинства комнатных растений подойдет качественный универсальный грунт. Для фикусов, спатифиллумов, суккулентов и других культур лучше выбирать специализированный субстрат с подходящей структурой.
Дренаж
На дно горшка обязательно укладывают слой керамзита или другого дренажного материала. Он предотвращает застой воды и защищает корни от загнивания.
Метод перевалки
В феврале предпочтителен метод перевалки — растение аккуратно переносят в новый горшок вместе с земляным комом, минимально затрагивая корни.
Первый полив и уход
После пересадки цветок умеренно поливают и оставляют в покое на 5–7 дней. Подкормки в этот период не проводят, давая растению время адаптироваться.
Оксана Лукияненко советует обратить внимание при пересадке цветов на следующее: "Важно понимать: ни одно комнатное растение не радуется пересадке именно в феврале. Даже виды с ранней вегетацией в это время восстанавливаются хуже из-за нехватки света. Поэтому пересадка в феврале всегда аккуратная, щадящая и минимальная — без увеличения горшка и без полного разрушения корневого кома.
Грунт должен быть максимально рыхлым и воздухопроницаемым, полив — умеренным, а подкормки исключаются минимум на месяц. После пересадки растение ставят в стабильные условия без сквозняков и прямого солнца".
Какие цветы нельзя трогать в феврале
Несмотря на увеличение светового дня, в феврале есть растения, которые лучше не пересаживать. В первую очередь это культуры, находящиеся в фазе активного цветения.
Пересадка в это время может привести к сбросу бутонов и замедлению развития. Такие комнатные цветы лучше пересаживать после цветения или уже весной, в более стабильный период вегетации.
Оксана Лукияненко советует отказаться от пересаживания следующих видов растений: орхидеи (пересадка по состоянию, а не по месяцу), цветущие растения (азалии, антуриумы, фиалки в цвету), суккуленты и кактусы (чаще позже, при устойчивом тепле).
