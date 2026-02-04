Захарова рассказала, что изучение файлов Эпштейна вызывает у нее тошноту

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Изучение файлов по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна вызывает тошноту, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
“Я поймала себя на следующей мысли, это даже не мысль, это было чувство… Я сейчас очень смягчаю, от этого тошнит физиологически. То есть я поняла, что я не могу больше. Я могу в единицу времени, условно за 15 минут, может быть, освоить один материал, одно сообщение… Я понимаю, что для меня как для человека есть в этом смысле предел", - сказала она в эфире радио Sputnik.
Захарова отметила, что, когда она обращалась к чудовищным преступлениям какой-то исторической эпохи, в этом было понятие “исторической ограниченности”.
"Вот в этом случае, с файлами Эпштейна, я понимаю, что не хватает моральных сил все это осмыслить и все это переварить по одной простой причине - потому что у этой истории еще даже нету контуров конечности и какой-то ограниченности в плане понимания масштабов. Я считаю, что то, что мы сейчас увидели, - это снежинка на вершине айсберга. Это не вершина айсберга и уж точно не айсберг", - подчеркнула она.
Генпрокуратура США ранее сообщила о публикации всех материалов по делу Эпштейна, их объем превышает 3,5 миллиона файлов. В 2019 году финансиста обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре для совершения этого преступления. Он покончил с собой в тюремной камере.