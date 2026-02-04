Рейтинг@Mail.ru
Годовая инфляция в России на 2 февраля составила 6,45 процента - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:18 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/infljatsija-2072300077.html
Годовая инфляция в России на 2 февраля составила 6,45 процента
Годовая инфляция в России на 2 февраля составила 6,45 процента - РИА Новости, 04.02.2026
Годовая инфляция в России на 2 февраля составила 6,45 процента
Инфляция в России на 2 февраля составила 6,45% в годовом выражении против 6,43% на 26 января, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T19:18:00+03:00
2026-02-04T19:18:00+03:00
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
инфляция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147296/01/1472960181_0:248:2761:1801_1920x0_80_0_0_29062afb633f3f3a6e13e1baae46cce1.jpg
https://ria.ru/20260203/putin-2072037037.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147296/01/1472960181_16:0:2747:2048_1920x0_80_0_0_08824cc33c09fcff87443624281f26d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), инфляция
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Инфляция
Годовая инфляция в России на 2 февраля составила 6,45 процента

МЭР: инфляция в России на 2 февраля составила 6,45% в годовом выражении

© РИА Новости / Игорь Руссак | Перейти в медиабанкГраффити на стене дома в Санкт-Петербурге
Граффити на стене дома в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в медиабанк
Граффити на стене дома в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Инфляция в России на 2 февраля составила 6,45% в годовом выражении против 6,43% на 26 января, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
В документе указано, что на продовольственные товары цены выросли на 0,3% в недельном выражении, в том числе на плодоовощную продукцию - на 2,1%, на остальные продукты питания - на 0,12%.
В сегменте непродовольственных товаров на неделе с 27 января по 2 февраля цены выросли на 0,01%, в секторе наблюдаемых услуг (туристических, регулируемых и бытовых) - на 0,56%.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Путин объяснил замедление экономики в 2025 году
3 февраля, 20:08
 
ЭкономикаРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Инфляция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала