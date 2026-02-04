Годовая инфляция в России на 2 февраля составила 6,45 процента

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Инфляция в России на 2 февраля составила 6,45% в годовом выражении против 6,43% на 26 января, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".

В документе указано, что на продовольственные товары цены выросли на 0,3% в недельном выражении, в том числе на плодоовощную продукцию - на 2,1%, на остальные продукты питания - на 0,12%.