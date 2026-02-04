МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Внесение президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в базу "Миротворца" не повлияет на политику организации, заявил РИА Новости экс-футболист московского ЦСКА Владимир Пономарев.
Персональные данные Инфантино внесли в базу сайта 3 февраля 2026 года. Глава ФИФА в понедельник заявил, что организация должна рассмотреть вопрос снятия запрета на участие российских сборных и клубов в международных соревнованиях, и указал на бесполезность санкций. "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами".
"Зачем обращать внимание на украинские действия? Плевать на них! Пускай говорят в тряпочку, что угодно, это ни на что не повлияет. У нас Инфантино пользовался авторитетом, я с ним тоже близко знаком, года 3-4 назад он приезжал в Россию", - сказал Пономарев.
Также бывший футболист считает, что глава ФИФА действительно хочет вернуть российские сборные и клубы на международную арену.