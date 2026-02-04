Пономарев прокомментировал включение Инфантино в базу "Миротворца"

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Внесение президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в базу "Миротворца" не повлияет на политику организации, заявил РИА Новости экс-футболист московского ЦСКА Владимир Пономарев.

Также бывший футболист считает, что глава ФИФА действительно хочет вернуть российские сборные и клубы на международную арену.