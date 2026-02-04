Рейтинг@Mail.ru
Пономарев прокомментировал включение Инфантино в базу "Миротворца" - РИА Новости Спорт, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
17:26 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/infantino-2072271531.html
Пономарев прокомментировал включение Инфантино в базу "Миротворца"
Пономарев прокомментировал включение Инфантино в базу "Миротворца" - РИА Новости Спорт, 04.02.2026
Пономарев прокомментировал включение Инфантино в базу "Миротворца"
Внесение президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в базу "Миротворца" не повлияет на политику организации, заявил РИА Новости... РИА Новости Спорт, 04.02.2026
2026-02-04T17:26:00+03:00
2026-02-04T17:26:00+03:00
футбол
владимир пономарев
джанни инфантино
мария захарова
пфк цска
международная федерация футбола (фифа)
россия
луганская народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858274700_0:19:3125:1778_1920x0_80_0_0_623c8e7230af8f3fdbe9e4a47fd641f7.jpg
https://ria.ru/20260204/infantino-2072211722.html
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858274700_250:0:2979:2047_1920x0_80_0_0_48c7bc4100f28ce28418dd9e040e525d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
владимир пономарев, джанни инфантино, мария захарова, пфк цска, международная федерация футбола (фифа), россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, спорт
Футбол, Владимир Пономарев, Джанни Инфантино, Мария Захарова, ПФК ЦСКА, Международная федерация футбола (ФИФА), Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Спорт
Пономарев прокомментировал включение Инфантино в базу "Миротворца"

Пономарев: включение Инфантино в базу "Миротворца" не повлияет на политику ФИФА

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПрезидент ФИФА Джанни Инфантино
Президент ФИФА Джанни Инфантино - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Президент ФИФА Джанни Инфантино. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Внесение президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в базу "Миротворца" не повлияет на политику организации, заявил РИА Новости экс-футболист московского ЦСКА Владимир Пономарев.
Персональные данные Инфантино внесли в базу сайта 3 февраля 2026 года. Глава ФИФА в понедельник заявил, что организация должна рассмотреть вопрос снятия запрета на участие российских сборных и клубов в международных соревнованиях, и указал на бесполезность санкций. "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами".
"Зачем обращать внимание на украинские действия? Плевать на них! Пускай говорят в тряпочку, что угодно, это ни на что не повлияет. У нас Инфантино пользовался авторитетом, я с ним тоже близко знаком, года 3-4 назад он приезжал в Россию", - сказал Пономарев.
Также бывший футболист считает, что глава ФИФА действительно хочет вернуть российские сборные и клубы на международную арену.
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
"Что ему будет?" Фетисов прокомментировал внесение Инфантино в "Миротворца"
Вчера, 14:41
 
ФутболВладимир ПономаревДжанни ИнфантиноМария ЗахароваПФК ЦСКАМеждународная федерация футбола (ФИФА)РоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Торпедо НН
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Барыс
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Нефтехимик
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Ак Барс
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Атлетик Бильбао
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Алавес
    Реал Сосьедад
    2
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала