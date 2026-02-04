Свищев прокомментировал внесение Инфантино в базу "Миротворца"

«

"Украинские власти через включения в "Миротворец" просто хотят обратить на себя внимание. Для того, чтобы мировая общественность поняла, какие они хорошие и какие несчастные. И именно "Миротворец" им в этом плане нужен как инструмент. Уверен, что ничего хорошего для влияния на Инфантино и ФИФА они не добьются. Понятно, что их поддерживают не только Украинская ассоциация футбола, но, соответственно, некоторые ближайшие страны-соседи. Но ФИФА самодостаточная организация и справится с "Миротворцем". Или даже не заметит его", - добавил собеседник агентства.