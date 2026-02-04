Рейтинг@Mail.ru
Свищев прокомментировал внесение Инфантино в базу "Миротворца" - РИА Новости Спорт, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:02 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/infantino-2072197725.html
Свищев прокомментировал внесение Инфантино в базу "Миротворца"
Свищев прокомментировал внесение Инфантино в базу "Миротворца" - РИА Новости Спорт, 04.02.2026
Свищев прокомментировал внесение Инфантино в базу "Миротворца"
Внесение президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в базу "Миротворца" является неумным поступком украинской стороны, которая не сможет РИА Новости Спорт, 04.02.2026
2026-02-04T14:02:00+03:00
2026-02-04T14:02:00+03:00
футбол
джанни инфантино
дмитрий свищев
мария захарова
международная федерация футбола (фифа)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/12/1839473261_0:0:2911:1637_1920x0_80_0_0_2c624c65ed80fcd45cb79624b055b718.jpg
https://ria.ru/20260204/vasilev-2072129389.html
https://ria.ru/20260204/infantino-2072064279.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/12/1839473261_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_65174d4044c6b5e430c629e0cb98be62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
джанни инфантино, дмитрий свищев, мария захарова, международная федерация футбола (фифа), госдума рф
Футбол, Джанни Инфантино, Дмитрий Свищев, Мария Захарова, Международная федерация футбола (ФИФА), Госдума РФ
Свищев прокомментировал внесение Инфантино в базу "Миротворца"

Свищев назвал внесение Инфантино в базу "Миротворца" неумным

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент ФИФА Джанни Инфантино
Президент ФИФА Джанни Инфантино - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент ФИФА Джанни Инфантино. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Внесение президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в базу "Миротворца" является неумным поступком украинской стороны, которая не сможет повлиять на политику ФИФА, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев
Персональные данные Инфантино внесли в базу сайта 3 февраля 2026 года. Глава ФИФА в понедельник заявил, что организация должна рассмотреть вопрос снятия запрета на участие российских сборных и клубов в международных соревнованиях, и указал на бесполезность санкций. "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами".
Президент ФИФА Джанни Инфантино - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
"Показали желчь": Васильев высказался о внесении Инфантино в "Миротворец"
Вчера, 11:39
«
"Миротворец" – это какая-то странная организация, созданная украинскими властями для того, чтобы подогревать ослабевающий интерес к Украине. И, обратите внимание, они включают в этот список известнейших людей в мире спорта, искусства и культуры, хотя практическая значимость этого сайта ничтожна. Причем здесь Инфантино? Они совершили глупый поступок, я думаю, что Инфантино не особенно-то и мечтал попасть на Украину, и счета там в банке у него вряд ли были и будут. И ему от включения в эту базу ни холодно, ни жарко", - сказал Свищев.
«
"Украинские власти через включения в "Миротворец" просто хотят обратить на себя внимание. Для того, чтобы мировая общественность поняла, какие они хорошие и какие несчастные. И именно "Миротворец" им в этом плане нужен как инструмент. Уверен, что ничего хорошего для влияния на Инфантино и ФИФА они не добьются. Понятно, что их поддерживают не только Украинская ассоциация футбола, но, соответственно, некоторые ближайшие страны-соседи. Но ФИФА самодостаточная организация и справится с "Миротворцем". Или даже не заметит его", - добавил собеседник агентства.
В публикации сайта, помимо оскорбления Инфантино, присутствуют обвинение в "участии в гуманитарной агрессии против Украины" и напоминание, что в феврале 2019 года главу ФИФА наградили орденом Дружбы. В указе президента России Владимира Путина отмечалось, что уроженец Швейцарии итальянского происхождения получил почетную награду за большой вклад в подготовку и проведение чемпионата мира по футболу, который принимала Россия летом 2018-го.
Джанни Инфантино - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Опустились до оскорблений: Украина "отменяет" главу ФИФА за слова о России
Вчера, 00:40
 
ФутболДжанни ИнфантиноДмитрий СвищевМария ЗахароваМеждународная федерация футбола (ФИФА)Госдума РФ
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Торпедо НН
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Барыс
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Нефтехимик
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Ак Барс
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Атлетик Бильбао
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Алавес
    Реал Сосьедад
    2
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала