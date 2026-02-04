Свищев прокомментировал внесение Инфантино в базу "Миротворца"

МОСКВА, 4 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Внесение президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в базу "Миротворца" является неумным поступком украинской стороны, которая не сможет повлиять на политику ФИФА, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев
Персональные данные Инфантино внесли в базу сайта 3 февраля 2026 года. Глава ФИФА в понедельник заявил, что организация должна рассмотреть вопрос снятия запрета на участие российских сборных и клубов в международных соревнованиях, и указал на бесполезность санкций. "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами".
«
"Миротворец" – это какая-то странная организация, созданная украинскими властями для того, чтобы подогревать ослабевающий интерес к Украине. И, обратите внимание, они включают в этот список известнейших людей в мире спорта, искусства и культуры, хотя практическая значимость этого сайта ничтожна. Причем здесь Инфантино? Они совершили глупый поступок, я думаю, что Инфантино не особенно-то и мечтал попасть на Украину, и счета там в банке у него вряд ли были и будут. И ему от включения в эту базу ни холодно, ни жарко", - сказал Свищев.
«
"Украинские власти через включения в "Миротворец" просто хотят обратить на себя внимание. Для того, чтобы мировая общественность поняла, какие они хорошие и какие несчастные. И именно "Миротворец" им в этом плане нужен как инструмент. Уверен, что ничего хорошего для влияния на Инфантино и ФИФА они не добьются. Понятно, что их поддерживают не только Украинская ассоциация футбола, но, соответственно, некоторые ближайшие страны-соседи. Но ФИФА самодостаточная организация и справится с "Миротворцем". Или даже не заметит его", - добавил собеседник агентства.
В публикации сайта, помимо оскорбления Инфантино, присутствуют обвинение в "участии в гуманитарной агрессии против Украины" и напоминание, что в феврале 2019 года главу ФИФА наградили орденом Дружбы. В указе президента России Владимира Путина отмечалось, что уроженец Швейцарии итальянского происхождения получил почетную награду за большой вклад в подготовку и проведение чемпионата мира по футболу, который принимала Россия летом 2018-го.