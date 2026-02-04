МОСКВА, 4 фев – РИА Новости, Андрей Васильчин. Девятый президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино (полное имя Джованни Винченцо Инфантино) внесен в базу "Миротворца" (известен скандальными публикациями, в которых обнародуются данные так называемых "изменников родины", среди которых указаны видные политические деятели, артисты, журналисты, спортсмены и другие). Персональные данные футбольного чиновника были внесены в базу экстремистского сайта во вторник, 3 февраля.

В публикации, помимо оскорбления Инфантино, присутствуют обвинение в "участии в гуманитарной агрессии против Украины" и напоминание, что в феврале 2019 года главу ФИФА наградили орденом Дружбы. В указе президента России Владимира Путина отмечалось, что уроженец Швейцарии итальянского происхождения получил почетную награду за большой вклад в подготовку и проведение чемпионата мира по футболу, который принимала Россия летом 2018-го.

"Больше разочарования и ненависти"

Но почему президент Международной федерации футбола оказался в базе "Миротворца" только вчера. Дело в том, что в понедельник вышло интервью Инфантино Sky News, в котором он заявил, что организация обязана рассмотреть вопрос снятия бана с российских команд, которое было наложено на наш футбол ФИФА и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года из-за событий на Украине. С того момента российские футболисты оказались отрезаны от международной арены, пропуская еврокубки, чемпионаты мира и Европы.

« "Мы обязаны это сделать. Безусловно, — ответил Инфантино на вопрос о том, рассмотрит ли ФИФА возможность снятия запрета на участие команд из России. — Потому что запрет ничего не дал, он только породил больше разочарования и ненависти".

Также спикер выразил уверенность в том, что "возможность для девочек и мальчиков из России играть в футбол в других частях Европы пошла бы на пользу".

Почему не стоит обольщаться

Впоследствии выяснилось, что ФИФА не планирует проводить голосование по вопросу возвращения российских клубов и сборных на международные турниры. Как написало издание The Times, обсуждение вопроса о снятии ограничений с отечественных команд вызовет резкое сопротивление со стороны некоторых европейских стран, вот почему совет организации не будет проводить голосование.

Да и сколько таких многообещающих слов было ранее… В мае 2025 года президент США Дональд Трамп признавался Инфантино, что не был в курсе запрета на участие сборной России в ЧМ-2026, и добавил, что допуск российских футболистов к участию в чемпионате мира мог бы стать "хорошим стимулом" для урегулирования конфликта на Украине. Глава ФИФА незадолго до этого заявлял, что на фоне переговоров насчет мира на Украине есть вероятность перехода к "следующему шагу, также вернуть Россию в футбольный мир, это будет означать, что все разрешилось". Пролетел почти год.

Однако отметим положительную тенденцию (новое заявление Инфантино действительно может предварять снятие бана наших футболистов), благодаря чему совсем скоро глава ФИФА наконец-то перейдет от слов к делу.

"Угроза безопасности соревнованиям"

На Украине заявление футбольного чиновника вызвало приступ вселенской ярости. Так глава МИД Украины Андрей Сибига опустился в соцсетях до прямых оскорблений:

« "Моральные дегенераты предлагают отменить запреты, несмотря на неспособность России закончить войну".

Украинская ассоциация футбола (УАФ) призвала не менять позицию по поводу наложенных по политическим причинам санкций в отношении российского футбола:

« "УАФ призывает ФИФА и ее президента не менять позицию футбольных органов по вопросу отстранения россиян от футбольных соревнований. Мы не согласны с утверждением, что запрет не работает. Мы считаем отстранение от участия в соревнованиях эффективным методом давления. Потенциальная реинтеграция любых сборных России ставит под угрозу безопасность и целостность соревнований".

Да и простые украинцы показали себя "во всей красе", оставив немало жестких комментариев под новостными постами с резонансными цитатами Инфантино.

* * *