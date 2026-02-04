Рейтинг@Mail.ru
"Глаза на затылке". В "Тампе" прокомментировали хет-трик Кучерова
Хоккей
 
10:25 04.02.2026
"Глаза на затылке". В "Тампе" прокомментировали хет-трик Кучерова
"Глаза на затылке". В "Тампе" прокомментировали хет-трик Кучерова - РИА Новости Спорт, 04.02.2026
"Глаза на затылке". В "Тампе" прокомментировали хет-трик Кучерова
Американский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" Джейк Гюнцель рассказал, что оформивший ассистентский хет-трик россиянин... РИА Новости Спорт, 04.02.2026
хоккей
спорт
никита кучеров
джейк гюнцель
тампа-бэй лайтнинг
баффало сейбрз
национальная хоккейная лига (нхл)
спорт, никита кучеров, джейк гюнцель, тампа-бэй лайтнинг, баффало сейбрз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Никита Кучеров, Джейк Гюнцель, Тампа-Бэй Лайтнинг, Баффало Сейбрз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
"Глаза на затылке". В "Тампе" прокомментировали хет-трик Кучерова

Гюнцель: у оформившего хет-трик Кучерова глаза на затылке

© REUTERS / Kim Klement NeitzelХоккеист "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров
Хоккеист Тампа-Бэй Лайтнинг Никита Кучеров - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© REUTERS / Kim Klement Neitzel
Хоккеист "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Американский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" Джейк Гюнцель рассказал, что оформивший ассистентский хет-трик россиянин Никита Кучеров обладает хорошим видением площадки.
В ночь на среду "Тампа" обыграла "Баффало Сейбрз" со счетом 4:3 (1:1, 0:0, 2:2, 1:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Признанный второй звездой встречи Кучеров забросил шайбу и отдал три результативные передачи.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
04 февраля 2026 • начало в 03:30
Закончен в OT
Тампа-Бэй
4 : 3
Баффало
10:24 • Никита Кучеров
(Джейк Гентцель)
48:53 • Оливер Бьеркстранд
(Даррен Рэддиш, Никита Кучеров)
59:34 • Даррен Рэддиш
(Никита Кучеров, Брэндон Хагель)
64:45 • Джейк Гентцель
(Никита Кучеров, Янис Жером Мозер)
16:53 • Матиас Самуэльссон
44:08 • Матиас Самуэльссон
(Райан Маклеод, Джек Куинн)
54:53 • Джошуа Доан
(Тейдж Томпсон, Расмус Дэлин)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"У Кучерова глаза на затылке. Вы будто бы знаете, что это произойдет. Наша команда не сдалась. Мы были не в лучшей форме, но просто продолжали бороться", - приводятся слова Гюнцеля на сайте НХЛ.
Кучерову 32 года, он продлил личную результативную серию до девяти матчей. В 51 встрече сезона-2025/26 он набрал 90 очков (29 голов и 61 передача). Кучеров стал третьим игроком лиги в текущем сезоне, кто достиг отметки в 90 очков.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Русский вундеркинд остановил Овечкина. "Вашингтон" останется без плей-офф?
07:15
 
ХоккейСпортНикита КучеровДжейк ГюнцельТампа-Бэй ЛайтнингБаффало СейбрзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
