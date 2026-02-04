"Глаза на затылке". В "Тампе" прокомментировали хет-трик Кучерова

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Американский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" Джейк Гюнцель рассказал, что оформивший ассистентский хет-трик россиянин Никита Кучеров обладает хорошим видением площадки.
В ночь на среду "Тампа" обыграла "Баффало Сейбрз" со счетом 4:3 (1:1, 0:0, 2:2, 1:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Признанный второй звездой встречи Кучеров забросил шайбу и отдал три результативные передачи.
04 февраля 2026 • начало в 03:30
Закончен в OT
10:24 • Никита Кучеров
48:53 • Оливер Бьеркстранд
59:34 • Даррен Рэддиш
64:45 • Джейк Гентцель
16:53 • Матиас Самуэльссон
44:08 • Матиас Самуэльссон
54:53 • Джошуа Доан
"У Кучерова глаза на затылке. Вы будто бы знаете, что это произойдет. Наша команда не сдалась. Мы были не в лучшей форме, но просто продолжали бороться", - приводятся слова Гюнцеля на сайте НХЛ.
Кучерову 32 года, он продлил личную результативную серию до девяти матчей. В 51 встрече сезона-2025/26 он набрал 90 очков (29 голов и 61 передача). Кучеров стал третьим игроком лиги в текущем сезоне, кто достиг отметки в 90 очков.