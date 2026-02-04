Рейтинг@Mail.ru
СМИ: вопрос Гренландии может подорвать успех форума США по минералам - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:19 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/grenlandiya-2072081442.html
СМИ: вопрос Гренландии может подорвать успех форума США по минералам
СМИ: вопрос Гренландии может подорвать успех форума США по минералам - РИА Новости, 04.02.2026
СМИ: вопрос Гренландии может подорвать успех форума США по минералам
Вопрос об интересах США в отношении Гренландии может подорвать успех планируемого американского форума по критическим минералам, пишет издание Politico со... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T06:19:00+03:00
2026-02-04T06:19:00+03:00
в мире
сша
гренландия
вашингтон (штат)
дональд трамп
politico
государственный департамент сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/19/2070152346_0:0:1618:910_1920x0_80_0_0_814bb79e208b451af3feba4e6d62d946.jpg
https://ria.ru/20260204/tramp-2072077264.html
https://ria.ru/20260203/grenlandija-2071978951.html
сша
гренландия
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/19/2070152346_157:0:1370:910_1920x0_80_0_0_af9da371603bf1dde5ec60be004b0bf5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, гренландия, вашингтон (штат), дональд трамп, politico, государственный департамент сша
В мире, США, Гренландия, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Politico, Государственный департамент США
СМИ: вопрос Гренландии может подорвать успех форума США по минералам

Politico: вопрос Гренландии может подорвать успех форума США по минералам

© РИА Новости / Юрий Апрелефф | Перейти в медиабанкНуук, Гренландия
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Юрий Апрелефф
Перейти в медиабанк
Нуук, Гренландия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Вопрос об интересах США в отношении Гренландии может подорвать успех планируемого американского форума по критическим минералам, пишет издание Politico со ссылкой на ряд европейских дипломатов.
Госдеп США ранее объявил, что в Вашингтоне в среду состоится инаугурационный министерский форум по критически важным минералам, нацеленный на укрепление и диверсификацию глобальных цепочек поставок. Инициатива проходит на фоне планов администрации президента США Дональда Трампа по созданию стратегического запаса критически важных минералов объемом 12 миллиардов долларов с целью снижения зависимости американской промышленности от поставок из Китая.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Трамп получит Гренландию, несмотря на действия Европы, считает эксперт
04:56
"Хотя госдеп составил длинный список стран-участниц первой министерской конференции по критическим минералам в среду, ряд участников не решаются взять на себя обязательства по сотрудничеству с США в создании цепочки поставок, которая бы обошла нынешний контроль Китая над этими ресурсами", - пишет Politico.
По данным издания, полученные им документы госдепа также указывают на настороженность некоторых стран по поводу подписания рамочного соглашения, предусматривающего совместное сотрудничество в области добычи и переработки критических минералов.
"Нам всем нужен доступ к критическим минералам, но шум вокруг Гренландии будет главной игнорируемой проблемой", - заявил изданию неназванный европейский дипломат.
Другой источник в европейских дипломатических кругах сказал изданию, что продвижение США рамочного соглашения по критическим минералам "будет непростой задачей, пока не появится окончательная ясность по Гренландии".
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. В конце января Трамп заявил в интервью каналу Fox Business, что США в рамках сделки по Гренландии смогут размещать на острове столько баз и оборудования, сколько захотят.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
МИД Гренландии рассказал о переговорах с США
Вчера, 15:56
 
В миреСШАГренландияВашингтон (штат)Дональд ТрампPoliticoГосударственный департамент США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала