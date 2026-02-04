СМИ: вопрос Гренландии может подорвать успех форума США по минералам

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Вопрос об интересах США в отношении Гренландии может подорвать успех планируемого американского форума по критическим минералам, пишет издание Politico со ссылкой на ряд европейских дипломатов.

Госдеп США ранее объявил, что в Вашингтоне в среду состоится инаугурационный министерский форум по критически важным минералам, нацеленный на укрепление и диверсификацию глобальных цепочек поставок. Инициатива проходит на фоне планов администрации президента США Дональда Трампа по созданию стратегического запаса критически важных минералов объемом 12 миллиардов долларов с целью снижения зависимости американской промышленности от поставок из Китая

"Хотя госдеп составил длинный список стран-участниц первой министерской конференции по критическим минералам в среду, ряд участников не решаются взять на себя обязательства по сотрудничеству с США в создании цепочки поставок, которая бы обошла нынешний контроль Китая над этими ресурсами", - пишет Politico

По данным издания, полученные им документы госдепа также указывают на настороженность некоторых стран по поводу подписания рамочного соглашения, предусматривающего совместное сотрудничество в области добычи и переработки критических минералов.

"Нам всем нужен доступ к критическим минералам, но шум вокруг Гренландии будет главной игнорируемой проблемой", - заявил изданию неназванный европейский дипломат.

Другой источник в европейских дипломатических кругах сказал изданию, что продвижение США рамочного соглашения по критическим минералам "будет непростой задачей, пока не появится окончательная ясность по Гренландии".