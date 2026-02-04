Жительнице ЛНР вынесли приговор за госизмену

ЛУГАНСК, 4 фев - РИА Новости. Верховный суд ЛНР приговорил местную жительницу к 15 годам колонии за госизмену, сообщили РИА Новости в УФСБ республики.

Суд установил, что жительница Беловодского района ЛНР вступила в конфиденциальные отношения сотрудничества с представителем украинской спецслужбы, по его заданию собирала и передавала противнику информацию, которая могла быть использована против правоохранительных органов России.