Жительнице ЛНР вынесли приговор за госизмену
10:28 04.02.2026
Жительнице ЛНР вынесли приговор за госизмену
Жительнице ЛНР вынесли приговор за госизмену - РИА Новости, 04.02.2026
Жительнице ЛНР вынесли приговор за госизмену
Верховный суд ЛНР приговорил местную жительницу к 15 годам колонии за госизмену, сообщили РИА Новости в УФСБ республики. РИА Новости, 04.02.2026
2026
Жительнице ЛНР вынесли приговор за госизмену

РИА Новости: жительница ЛНР приговорена к 15 годам колонии за госизмену

Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
ЛУГАНСК, 4 фев - РИА Новости. Верховный суд ЛНР приговорил местную жительницу к 15 годам колонии за госизмену, сообщили РИА Новости в УФСБ республики.
"Верховным судом ЛНР признана виновной гражданка РФ в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК России "Государственная измена". Фигурантка приговорена к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 300 000 рублей и с ограничением свободы сроком 1 год", - сообщили в УФСБ.
Суд установил, что жительница Беловодского района ЛНР вступила в конфиденциальные отношения сотрудничества с представителем украинской спецслужбы, по его заданию собирала и передавала противнику информацию, которая могла быть использована против правоохранительных органов России.
Уточняется, что уголовное дело возбуждено и расследовано УФСБ России по ЛНР. Приговор в законную силу не вступил.
