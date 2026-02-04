https://ria.ru/20260204/gosizmena-2072114881.html
Жительнице ЛНР вынесли приговор за госизмену
Жительнице ЛНР вынесли приговор за госизмену - РИА Новости, 04.02.2026
Жительнице ЛНР вынесли приговор за госизмену
Верховный суд ЛНР приговорил местную жительницу к 15 годам колонии за госизмену, сообщили РИА Новости в УФСБ республики. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T10:28:00+03:00
2026-02-04T10:28:00+03:00
2026-02-04T10:58:00+03:00
происшествия
луганская народная республика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_f7b61d1cefe3fa0fde80cc2b44bc93ee.jpg
https://ria.ru/20250925/gosizmena-2044180701.html
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_727ec22cb3c2043c19b013a21934d24b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, луганская народная республика, россия
Происшествия, Луганская Народная Республика, Россия
Жительнице ЛНР вынесли приговор за госизмену
РИА Новости: жительница ЛНР приговорена к 15 годам колонии за госизмену
ЛУГАНСК, 4 фев - РИА Новости. Верховный суд ЛНР приговорил местную жительницу к 15 годам колонии за госизмену, сообщили РИА Новости в УФСБ республики.
"Верховным судом ЛНР
признана виновной гражданка РФ
в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК России "Государственная измена". Фигурантка приговорена к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 300 000 рублей и с ограничением свободы сроком 1 год", - сообщили в УФСБ.
Суд установил, что жительница Беловодского района ЛНР вступила в конфиденциальные отношения сотрудничества с представителем украинской спецслужбы, по его заданию собирала и передавала противнику информацию, которая могла быть использована против правоохранительных органов России.
Уточняется, что уголовное дело возбуждено и расследовано УФСБ России по ЛНР. Приговор в законную силу не вступил.