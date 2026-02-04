Рейтинг@Mail.ru
04.02.2026

Норвежского горнолыжника эвакуировали после падения на олимпийской трассе
16:51 04.02.2026
Норвежского горнолыжника эвакуировали после падения на олимпийской трассе
Норвежского горнолыжника эвакуировали после падения на олимпийской трассе
Норвежский горнолыжник Фредрик Мёллер эвакуирован на вертолете после падения во время тренировки на олимпийской трассе по скоростному спуску, сообщает NRK. РИА Новости Спорт, 04.02.2026
италия
2026
1920
1920
true
спорт, италия, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Италия, Зимние Олимпийские игры 2026
Норвежского горнолыжника эвакуировали после падения на олимпийской трассе

Норвежца Меллера эвакуировали на вертолете после падения на олимпийской трассе

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Норвежский горнолыжник Фредрик Мёллер эвакуирован на вертолете после падения во время тренировки на олимпийской трассе по скоростному спуску, сообщает NRK.
Мёллер упал на крутом повороте трассы в Бормио во время первой тренировки. После падения 25-летнего спортсмена унесли на носилках и доставили в больницу с болями в плече.
Церемония открытия зимней Олимпиады в Италии пройдет 6 февраля. Сами Игры продлятся до 22 февраля. В соревнованиях примут участие 13 российских атлетов.
Президент России Владимир Путин во время церемонии фотографирования с российскими призерами XXII зимних Олимпийских игр в Сочи - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Во время сессии МОК показали кадры с Олимпиады в Сочи
СпортИталияЗимние Олимпийские игры 2026
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
