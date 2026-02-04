https://ria.ru/20260204/gornolyzhnik-2072261382.html
Норвежского горнолыжника эвакуировали после падения на олимпийской трассе
Норвежский горнолыжник Фредрик Мёллер эвакуирован на вертолете после падения во время тренировки на олимпийской трассе по скоростному спуску, сообщает NRK. РИА Новости Спорт, 04.02.2026
спорт
италия
зимние олимпийские игры 2026
италия
