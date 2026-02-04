Рейтинг@Mail.ru
Ожившая голова профессора Брюхоненко: история жутких опытов ученого из СССР
18:48 04.02.2026 (обновлено: 22:33 04.02.2026)
Ожившая голова профессора Брюхоненко: история жутких опытов ученого из СССР
Ожившая голова профессора Брюхоненко: история жутких опытов ученого из СССР - РИА Новости, 04.02.2026
Ожившая голова профессора Брюхоненко: история жутких опытов ученого из СССР
Опыты доктора Брюхоненко вызывают у обычных людей ужас, а у любителей науки и фантастики — трепет. Результатом одного из таких экспериментов стала...
Ожившая голова профессора Брюхоненко: история жутких опытов ученого из СССР

© Public domainСергей Брюхоненко
Сергей Брюхоненко - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Public domain
Сергей Брюхоненко
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости, Вадим Минеев. Опыты доктора Брюхоненко вызывают у обычных людей ужас, а у любителей науки и фантастики — трепет. Результатом одного из таких экспериментов стала жизнеспособная отделенная от тела голова.
Как доктору удалось сотворить такое чудо? И чем это обернулось впоследствии?

Как "изобретатель" стал медиком

Сергей Сергеевич Брюхоненко родился в семье инженеров. Еще будучи подростком, он придумал и сконструировал для себя велосипед. Но стезя инженера не вдохновила юношу — свою жизнь он решил связать с медициной.
© Fotolia / kichigin19Инженер за работой
Инженер за работой - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Fotolia / kichigin19
Инженер за работой
Получив среднее образование в Саратове, Брюхоненко поступил на медицинский факультет Московского университета. Осенью 1917 года, по окончании обучения и прохождении военной службы, вернулся в Москву. С 1919 по 1926 год работал ассистентом профессора отделения клинической патологии и терапии военного госпиталя в Лефортово.

О чем десятилетиями мечтали в Европе

Среди друзей и коллег Брюхоненко прославился как одержимый трудоголик. С 1920-х и вплоть до конца 1950-х ученый буквально жил в лаборатории и вполне заслужил свою всероссийскую, а после и всемирную славу.
Самым известным результатом его труда стали открытия в области переливания крови, а впоследствии — и первый в мире аппарат искусственного кровообращения.
Первый прототип аппарата "искусственное сердце — легкие" был продемонстрирован Брюхоненко в 1925 году. Это была странная и чем-то пугающая система, оснащенная автоматическими насосами, резервуаром для хранения крови и большими трубками: одна — для откачки крови, другая — для закачки свежей.
Еще с древних времен ученые искали способы оживить умерших и продлить работу отдельных органов. Для этого в XIX веке в Европе создавались прототипы подобных аппаратов. Однако к исследованиям из Советской России на Западе отнеслись довольно прохладно.
CC0 / / Эксперимент Брюхоненко с сердцем. Кадр видео
Эксперимент Брюхоненко с сердцем. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
CC0 / /
Эксперимент Брюхоненко с сердцем. Кадр видео

Демонстрировал голову без туловища

Вскоре физиолог начал экспериментировать с собаками. Извлекая из их тел отдельные органы, Брюхоненко старался поддерживать их живыми и функционирующими с помощью различных модификаций своего аппарата. И это ему удавалось: сердца в банках продолжали биться, легкие в склянках обменивали кислород на углекислый газ.
Самой впечатляющей была отрезанная собачья голова, которую Брюхоненко удалось некоторое время поддерживать не только живой, но и в сознании.
В СССР Брюхоненко получил заслуженные лавры за свои исследования в медицине. Французская газета назвала опыты Брюхоненко "убийством". А вот в заметке в "Советской правде" писали, мол, фашистские мракобесы заявляют, что доктор Брюхоненко кощунствует и они предали его анафеме.
CC0 / / Эксперимент Брюхоненко с легкими. Кадр видео
Эксперимент Брюхоненко с легкими. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
CC0 / /
Эксперимент Брюхоненко с легкими. Кадр видео
После ряда успешных опытов в 1935 году на конгрессе физиологов в Москве Брюхоненко присвоена степень доктора медицинских наук без защиты диссертации, а сам он был назначен главой вновь созданного Института экспериментальной физиологии и терапии.

Оживил умершую собаку

В 1940-м году в СССР вышел документальный фильм "Эксперименты по оживлению организма". В нем демонстрировалась сцена с отрезанной собачьей головой, которая реагировала на внешние раздражители и даже ела предлагаемый ей сыр.
Опыт по оживлению собаки также запечатлели — из тела животного выкачали всю кровь, после чего она около десяти минут была фактически мертва. Потом ее подключили к аппарату, вернули кровь обратно, и сердце животного снова забилось, восстановились физиологические реакции.
Экспериментами советского ученого заинтересовались и за океаном, в 1943 году фильм был показан в Нью-Йорке на Конгрессе советско-американской дружбы.
© Pixabay / Sabrinasfotos Собака
Собака - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Pixabay / Sabrinasfotos
Собака

Пытались оживить людей

После серии успешных экспериментов на животных команда под руководством Сергея Брюхоненко не побоялась сделать следующий шаг — попыталась вернуть к жизни людей.
"Сергей Сергеевич использовал в своей работе трупы людей, которые скончались 60-90 минут назад. Но этот период является очень большим. Потенциал того, что органы будут работать, крайне мал, потому что через 15 минут происходит неизбежная гибель тканей, нервных систем, нейронов и непосредственно тканей мозга", — уточнил заведующий приемным отделением Лобненской больницы.
Брюхоненко умер в 1960 году. Только спустя пять лет после смерти он был удостоен Ленинской премии.
 
 
 
