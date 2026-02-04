В ЕС недовольны позицией Франции по кредиту для Украины, пишет Politico

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Страны ЕС недовольны позицией Франции по вопросу о выделении Украине 90 миллиардов евро кредита на 2026-2027 годы, новое заседание послов ЕС по вопросу займа пройдет в среду, сообщает газета Politico со ссылкой на дипломатов ЕС.