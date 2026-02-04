В ЕС недовольны позицией Франции по кредиту для Украины, пишет Politico

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Страны ЕС недовольны позицией Франции по вопросу о выделении Украине 90 миллиардов евро кредита на 2026-2027 годы, новое заседание послов ЕС по вопросу займа пройдет в среду, сообщает газета Politico со ссылкой на дипломатов ЕС.
"Сегодня послы ЕС должны вновь рассмотреть предложенный кредит в размере 90 миллиардов евро для поддержки обороны Украины... И, по словам дипломатов ЕС, ... растет недовольство Парижем за блокирование этого соглашения", - пишет газета.
По словам одного из источников, Франция проявила большое упрямство и настойчивость в отстаивании своей позиции. Газета подчеркивает, что переговоры были близки к завершению в конце января, однако Франция потребовала взносов от третьих стран, в частности от Великобритании, утверждая, что члены ЕС не должны быть единственными, кто будет нести расходы по выплате процентов.
По данным издания, обсуждение кредита на встрече послов в среду оставалось под вопросом до позднего вечера вторника.
Политическое решение о выделении Украине 90 миллиардов евро кредита на 2026-2027 годы было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. В настоящее время идет согласование пакета законодательных решений для его практической реализации, который затем еще потребуется утвердить в Европарламенте и Совете Евросоюза. При этом Киев рассчитывает на первый транш кредита уже в апреле.