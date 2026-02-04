СМИ: новый план по Украине оказался бесполезен для Киева

Марк Рютте, Владимир Зеленский, Кир Стармер и Эммануэль Макрон во время встречи с Дональдом Трампом в Белом доме. Архивное фото

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Новый план США и Европы на случай нарушения будущего мира на Украине слишком расплывчат и не поможет Киеву, пишет финское издание Yle со ссылкой на экспертов.

"Исследователи, опрошенные Yle, считают, что план расплывчат, судя по обнародованной информации", — говорится в материале.

По мнению доцента Шведского университета обороны Илмари Кяйхо, план не учитывает то, что на практике действия так называемой "коалиции желающих” не смогут навредить России

"Остается открытым вопрос о том, что на практике предпримет западная коалиция желающих в отношении нарушений режима прекращения огня, и, прежде всего, почему они думают, что будут готовы к войне против России", — пояснил он.

По словам эксперта, Запад не готов вести войну против России сейчас и вряд ли сможет набраться решимости в будущем.

По мнению экс-советника МИД Финляндии Йоэля Линнайнмаки, сложность плана в организации защиты для Украины означает неопределенность в отношении дальнейших действий в случае нарушения перемирия.

"Украинцы надеются, что европейцы выполнят свои обещания, а затем надеются, что американцы выполнят свои обещания", — сыронизировал он.

Во вторник британская газета Financial Times сообщила, что США и европейские государства согласились дать военный ответ в случае нарушения мира на Украине. В материале указали, что в случае продолжительного нарушения прекращения огня западные страны будут отправлять туда свои вооруженные силы.

В МИД России заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы , в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.