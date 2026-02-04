https://ria.ru/20260204/finlyandiya-2072078659.html
СМИ: новый план по Украине оказался бесполезен для Киева
СМИ: новый план по Украине оказался бесполезен для Киева - РИА Новости, 04.02.2026
СМИ: новый план по Украине оказался бесполезен для Киева
Новый план США и Европы на случай нарушения будущего мира на Украине слишком расплывчат и не поможет Киеву, пишет финское издание Yle со ссылкой на экспертов.
СМИ: новый план по Украине оказался бесполезен для Киева
Yle: новый план США и ЕС по Украине не поможет добиться прекращения огня
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Новый план США и Европы на случай нарушения будущего мира на Украине слишком расплывчат и не поможет Киеву, пишет финское издание Yle со ссылкой на экспертов.
"Исследователи, опрошенные Yle, считают, что план расплывчат, судя по обнародованной информации", — говорится в материале.
По мнению доцента Шведского университета обороны Илмари Кяйхо, план не учитывает то, что на практике действия так называемой "коалиции желающих” не смогут навредить России
.
"Остается открытым вопрос о том, что на практике предпримет западная коалиция желающих в отношении нарушений режима прекращения огня, и, прежде всего, почему они думают, что будут готовы к войне против России", — пояснил он.
По словам эксперта, Запад не готов вести войну против России сейчас и вряд ли сможет набраться решимости в будущем.
По мнению экс-советника МИД Финляндии
Йоэля Линнайнмаки, сложность плана в организации защиты для Украины
означает неопределенность в отношении дальнейших действий в случае нарушения перемирия.
"Украинцы надеются, что европейцы выполнят свои обещания, а затем надеются, что американцы выполнят свои обещания", — сыронизировал он.
Во вторник британская газета Financial Times сообщила, что США
и европейские государства согласились дать военный ответ в случае нарушения мира на Украине. В материале указали, что в случае продолжительного нарушения прекращения огня западные страны будут отправлять туда свои вооруженные силы.
В МИД России заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО
на Украине категорически неприемлем для Москвы
и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании
и других государствах Европы
, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Владимир Путин
не раз подчеркивал, что Москва выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине.