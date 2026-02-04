Генменеджер "Филадельфии" заявил, что Мичков останется в клубе надолго

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия Флайерз" Даниэль Бриер заявил, что российский нападающий Матвей Мичков останется в команде надолго.
В ночь на среду по московскому времени "Филадельфия" дома обыграла "Вашингтон Кэпиталз" со счетом 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Мичков провел на льду 16 минут и отметился голевой передачей.
04 февраля 2026 • начало в 03:00
Завершен
05:56 • Оуэн Типпетт
24:45 • Карл Грундстрем
54:37 • Джейми Дрисдэйл
59:43 • Расмус Ристолайнен
28:12 • Алексей Протас
42:40 • Энтони Бовилье
(Джастин Сурдиф, Тревор ван Римсдайк)
"Во-первых, могу сказать одно: Матвей Мичков никуда не уйдет. Давайте это проясним. Матвей останется здесь надолго. Он будет хорошим игроком для "Филадельфии". Все, через что он сейчас проходит, - это часть процесса обучения", - приводит слова менеджера журналист Чарли О'Коннор в соцсети X.
Мичкову 21 год. В нынешнем сезоне россиянин провел 54 игры в составе "Филадельфии", в которых набрал 29 очков (13 голов + 16 передач).