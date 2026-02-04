Генменеджер "Филадельфии" заявил, что Мичков останется в клубе надолго

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия Флайерз" Даниэль Бриер заявил, что российский нападающий Матвей Мичков останется в команде надолго.

Мичкову 21 год. В нынешнем сезоне россиянин провел 54 игры в составе "Филадельфии", в которых набрал 29 очков (13 голов + 16 передач).