Генменеджер "Филадельфии" заявил, что Мичков останется в клубе надолго
08:14 04.02.2026
Генменеджер "Филадельфии" заявил, что Мичков останется в клубе надолго
хоккей
спорт
матвей мичков
филадельфия флайерз
вашингтон кэпиталз
национальная хоккейная лига (нхл)
спорт, матвей мичков, филадельфия флайерз, вашингтон кэпиталз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Матвей Мичков, Филадельфия Флайерз, Вашингтон Кэпиталз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия Флайерз" Даниэль Бриер заявил, что российский нападающий Матвей Мичков останется в команде надолго.
В ночь на среду по московскому времени "Филадельфия" дома обыграла "Вашингтон Кэпиталз" со счетом 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Мичков провел на льду 16 минут и отметился голевой передачей.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
04 февраля 2026 • начало в 03:00
Завершен
Филадельфия
4 : 2
Вашингтон
05:56 • Оуэн Типпетт
(Трэвис Санхейм, Матвей Мичков)
24:45 • Карл Грундстрем
(Николя Делорье, Расмус Ристолайнен)
54:37 • Джейми Дрисдэйл
(Тревор Зеграс, Трэвис Конечны)
59:43 • Расмус Ристолайнен
(Трэвис Конечны)
28:12 • Алексей Протас
(Энтони Бовилье)
42:40 • Энтони Бовилье
(Джастин Сурдиф, Тревор ван Римсдайк)
"Во-первых, могу сказать одно: Матвей Мичков никуда не уйдет. Давайте это проясним. Матвей останется здесь надолго. Он будет хорошим игроком для "Филадельфии". Все, через что он сейчас проходит, - это часть процесса обучения", - приводит слова менеджера журналист Чарли О'Коннор в соцсети X.
Мичкову 21 год. В нынешнем сезоне россиянин провел 54 игры в составе "Филадельфии", в которых набрал 29 очков (13 голов + 16 передач).
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Русский вундеркинд остановил Овечкина. "Вашингтон" останется без плей-офф?
